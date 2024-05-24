Throssell, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Myanmar'ın kuzeyindeki Arakan eyaletinde süren çatışmaların sivillerin canları ve mülkleri üzerindeki etkilerine ilişkin korkutucu ve rahatsız edici raporlar alıyoruz." ifadesini kullanan Throssell, Arakanlı sivillerin öldürülmesi ve mülklerinin yakılmasıyla ilgili ciddi iddiaların bulunduğunu belirtti.

Son günlerde Arakan'ın Buthidaung ve Maungdaw kentlerindeki çatışmalar nedeniyle on binlerce sivilin yerinden edildiğini kaydeden Throssell, 45 bin Arakanlının güvenlik arayışıyla Naf Nehri üzerindeki Bangladeş sınırına yakın bölgeye gittiklerinin bildirildiğini söyledi.

Throssell, bir milyondan fazla Arakanlının halihazırda Bangladeş'te bulunduğunu dile getirerek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Bangladeş ve diğer ülkelere uluslararası hukuka uygun güvenlik arayanlara "etkili koruma" sağlama ve Bangladeş ile uluslararası dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

Tanıklar, uydu görüntüleri, video ve resimlerin Buthidaung kentinin büyük ölçüde yandığını ortaya koyduğunu ifade eden Throssell, "Yangının 17 Mayıs'ta yani askerin şehirden çekilmesinden ve Arakan ordusunun kontrolü tamamen ele geçirdiğini iddia etmesinden iki gün sonra başladığına dair bilgi aldık. Ofisimiz, kimin sorumlu olduğuna dair alınan bilgileri teyit ediyor." dedi.