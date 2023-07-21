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Guterres'in Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği artıran ve ayrımcılık ile radikalleşmeyi tetikleyen hoşgörüsüzlük, şiddet ve İslamofobik eylemleri kınadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Guterres'in BM'nin, İnsan Hakları Konseyi'nin "ayrımcılık, düşmanlık ve şiddete yol açan din karşıtı nefretle mücadele etme" kararını uygulamak için çaba sarf edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

BM Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres 'in New York'taki BM binasında İİT üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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