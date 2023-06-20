NEW YORK AA- Guterres, BM'nin New York'taki genel merkezinde, üye devletlerin terörizmle mücadele kurumlarının 3. üst düzey konferansında konuştu.

Guterres, "Terör dünyanın her bölgesini etkiliyor. Yerel ve ulusal güvenlik açıklarıyla siyasi, ekonomik ve güvenlik sistemlerinin istikrarsızlığından besleniyor." dedi.

Yoksulluk, eşitsizlikler ve sosyal dışlanmanın terörizmi körüklediğine vurgu yapan Guterres, "kara para aklama, yasa dışı madencilik ve silah, uyuşturucu, tarihi eser ve insan kaçakçılığı" gibi suç faaliyetlerinin terörizme finansman sağladığını söyledi.

Ulusları krizlerin terörizmin yayılmasına zemin hazırladığını belirten BM Genel Sekreteri, bu gibi durumlarda, "insan haklarının, mülteci hukukunun ve BM Sözleşmesi'nin çiğnendiğini, faillerin ise cezasız kaldığını" ifade etti.

Çözüm için 4 konuya işaret eti

Guterres, terörizmle mücadele konferansında, çözüme ilişkin önerilerini 4 maddede sıraladı.

Terörle mücadelede ilk olarak, bu çabaların merkezinde yer alan BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi biriminin güçlendirilmesini isteyen Guterres ayrıca, terör tehdidini sona erdirmek için önleyici unsurlara ağırlık verilmesi, insan hakları konusuna hassasiyet gösterilmesi ve bu amaçla yeterli kaynak ayrılması gibi unsurların önemine değindi.

"Bu hafta sonu BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi hakkındaki gözden geçirme kararının Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum." diyen Guterres, terörle mücadele için üye devletlerin verdiği finansman taahhüdünün de yerine getirilmesini istedi.

Tüm Üye Devletleri finansman taahhütlerini yerine getirmeye ve bu ortak zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olacak kaynaklara sahip olmamızı sağlamaya çağırıyorum.

((Ve bu hafta sonunda Stratejinin gözden geçirme kararının Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum.))

Ancak, kuruluşumuza yapılan değerlendirilmiş katkıların ödenmemesiyle birlikte, kötüleşen bir finansman sıkıntısıyla karşı karşıyayız.

Tüm Üye Devletleri finansman taahhütlerini yerine getirmeye ve bu ortak zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olacak kaynaklara sahip olmamızı sağlamaya çağırıyorum.