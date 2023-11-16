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BM raportörleri devamında "bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, Gazze’de yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdığı ifaade edildi.

BM : Gazze’de yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdı. Kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Refah’ta sokaklara kanalizasyon suları akıyor

Myanmar cuntasının isyancılara karşı savaşı milyonları yerinden etti

Myanmar cuntasının isyancılara karşı savaşı milyonları yerinden etti

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