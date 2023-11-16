BM: Gazze’de yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdı. Kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Refah’ta sokaklara kanalizasyon suları akıyor
Yapılan açıklamada, Gazze’de yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdığı ifaade edildi.
BM raportörleri devamında "bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.Kaynak: AA