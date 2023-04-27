Cenevre

Filippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da çatışmalar başlamadan önce de ülke içinde yerinden edilmiş 3,7 milyon kişiyi desteklemek için çok büyük insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak "Henüz bir istatistik olmamasına rağmen insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı hızla artıyor." ifadesini kullandı.

Çatışmalardan sonra en az 20 bin Sudanlının Çad'a kaçtığını belirten Grandi, bu ülkenin halihazırda 600 bin mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Grandi, şiddetin en yoğun yaşandığı Sudan'ın Darfur bölgesinden Çad'a yoğun kaçış olduğunu ifade ederek, Sudanlıların Mısır'a da yöneldiğine dikkati çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), Mısır hükümetiyle uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin uygun şekilde kabul edilmesi ve işlemlerinin yapılması konusunda görüştüğünü kaydeden Grandi, Sudan'a komşu ülkelere güvenlik ve korunma ihtiyacı duyan insanlar için sınırlarını açık tutmaları çağrısında bulundu.

Grandi, Sudan'da süren silahlı çatışmalar sebebiyle on binlerce kişinin güvenlik endişesiyle evlerini terk etmelerinden büyük endişe duyduğunu belirterek, BMMYK'nin Sudan'dan gelen kişileri kabul eden hükümetlere yönelik desteğini artırdığını vurguladı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA