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Bodrum FK , üst üste ikinci kez play-off finaline çıkacak. Kazanacak takımını Süper Lig vizesi alacağı Sakaryaspor -Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

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