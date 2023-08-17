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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı.

İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.

Torba-Türkbükü kara yolu Demir istikametinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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