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Katar Emiri ile Libya Başbakanı bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Öte yandan patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

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