Muğla

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı mahallelerdeki göletlere su takviyesi yapılarak yaşam kaynaklarına katkıda bulunuluyor.

Kuruyan göletlerin tespit edilmesinden sonra Destek Hizmetler Müdürlüğüne ait su tankerleriyle yapılan su takviyelerinden civarda yaşamını sürdüren ve hayvancılıkla ilgilenen halkın büyükbaş hayvanları da faydalanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 1 Mayıs-25 Temmuz'da toplam bin 651 ton su basımı gerçekleştirilirken bölgedeki 10 gölete 120 tonun üzerinde su basıldı.

Bodrum ve Milas'ta geçen ay meydana gelen yangınlarda da yangın söndürme ekiplerine destek veren ekipler, 84 ton su basımıyla yangınların söndürülmesine katkı sundu.

Ekipler, rutin çalışmaları kapsamında yıkama, süpürme, mıntıka ve poşetleme çalışmasıyla bölgede bulunan kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda binalarda temizlik çalışması da gerçekleştiriyor.

AA