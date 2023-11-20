Haber: Damla Oya Erman

Bu olay, Dreamliner'ın güney yarım kürenin yaz mevsiminde altıncı kıtaya inişini simgeliyor.

Ancak bu, tipik bir yolcu uçuşu değildi. Uçuş N0787, 45 yolcusuyla birlikte Norveç Polar Enstitüsü'nden bilim adamlarını ve 12 ton ekipmanı Troll araştırma istasyonuna taşımak için düzenlenmiş bir özel uçuştur.

Uçak, 13 Kasım'da Oslo'dan hareket ederek Cape Town'da mola verdikten sonra Çarşamba gecesi daha da güneye inerek Troll Havaalanı'na indi.

Aircontact'in Danie Carey'e göre, Dreamliner'ın geniş kargo alanı ve yakıt verimliliği, bu uçuşu gerçekleştirmek için ideal kıldı. Bu başarıyla Norse Atlantic Airways CEO'su Bjørn Tore Larsen, "Bu, keşif ruhuyla gerçekleştirdiğimiz önemli ve eşsiz bir görev" dedi.

Büyük çaplı ve modern bir uçağın kullanımının, Antarktika'ya daha sürdürülebilir bir ulaşım sağladığını belirten Norveç Polar Enstitüsü Direktörü Camilla Brekke, "Bu, çevresel kazanç elde etmemize yardımcı olabilir ve Troll'deki lojistik için tamamen yeni olanaklar sunabilir. Aynı zamanda Norveç'in Antarktika'daki araştırmalarını güçlendirmeye de katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.