Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güney Kampüs'te yapılacak tanıtım günlerinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki lisansüstü programları hakkında detaylı bilgiyi verilecek.

Alanında uzmanlaşmak isteyen üniversite mezunlarının kampüsü ziyaret ederek veya çevrim içi olarak öğretim üyeleri ve mezunlarla görüşme imkanı bulacağı tanıtım günlerinde, adaylar akademik ve kariyer hedeflerine uygun programları seçebilecek.

Tanıtım günlerinde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsündeki 50 lisansüstü program adaylara tanıtacak.