İSTANBUL- Milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 20 Temmuz’da açıklandı. Lisans ve önlisans programları için tercihler ÖSYM’nin internet sayfası üzerinden yapılacak. Bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi 24 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde aday öğrencileri Güney Kampüs’te yer alan tarihi Albert Long Hall Binası’nda ağırlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacak bölüm tanıtım sunumları ile çeşitli seminer programlarının yer alacağı programda, Boğaziçi Üniversitesini tercih etmeyi düşünen adayların akıllarındaki soru işaretleri giderilecek. Adaylar ve aileler öğretim üyeleriyle tanışırken, bölümlerin eğitim ve olanakları hakkında bilgi alabilecek. Bölüm sunumlarıyla birlikte mezunlar da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki deneyimlerini adaylarla paylaşacak. Aynı zamanda kampüs gezisi yapabilecek.

HER BÖLÜM KENDİ GÜN VE SAATİNDE ADAYLARLA BULUŞACAK

Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Günleri’nde 24 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Fen-Edebiyat ile Yönetim Bilimleri fakültelerine bağlı lisans programlarından uzmanlar ayrı oturumlarda adaylarla bir araya gelecek. Her sunumun ardından programlar bazında özel oturumlara geçilecek. İlk oturumsa 24 Temmuz saat 10.00’da başlayacak.

Geçen sene ilk öğrencilerini kabul eden Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise 2023-2024 akademik yılı için 24 Temmuz saat 13.15-14.00 saatleri arasında adaylarla buluşacak.

LABORATUVAR GEZİLERİ DE YAPILACAK

Bu yıl adaylar Boğaziçi Üniversitesi’nin laboratuvarlarını da görme fırsatı bulacak. Adaylar, tanıtım personelleri eşliğinde Boğaziçi Üniversitesi’nin Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı kimya, fizik ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi alanlarda çalışan gelişmiş laboratuvarlar hakkında yerinde bilgi edinebilecek. “Laboratuvar Gezileri” 24, 26, 27 ve 28 Temmuz’da gerçekleşecek.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL