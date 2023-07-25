İSTANBUL- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 20 Temmuz’da açıklandı. Adaylar tercih döneminde hayallerindeki programlar için tercihlerini yaparken, seçecekleri üniversitenin mezun olduktan sonra kariyer yolculuklarına yapacağı katkıları da değerlendiriyor. Bu kriterler arasında son yıllarda saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının artan oranlarda dikkate aldığı “mezun istihdamı” da yer alıyor. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi geçen haziranda yayımlanan QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024’te “mezun istihdamı” kriterinde Türkiye’de lider olurken, dünyada ise ilk 150’ye girmeyi başararak 121’inci sırada yer buldu.

İŞ ARAYANLARIN ORANI YÜZDE ÜÇTE KALIYOR

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarına mezunlarla ilgili veri sağlayan Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi’nin mezunlarla yaptığı anket çalışmalarıyla elde ettiği verilere göre Boğaziçili mezunların yüzde 50.4’ü daha mezun olmadan istihdam ediliyor. Yüzde 17.3’ü 3; yüzde 7.1’i 6; yüzde 3.1 9 ve yüzde 7.1 ise mezuniyetin ardından ilk 12 ayda çalışma hayatında yerini alıyor. İş aradığını belirtenlerin oranı yüzde 3.1’de kalırken, lisansüstü eğitime devam edenlerin oranı ise yüzde 11.8.

YÜZDE 63 AYNI İŞE DEVAM EDİYOR

Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi’nin verileri Boğaziçili mezunların Türkiye ve dünyada sektörlerin önde gelen şirket ve kurumlarında istihdam edildiğini gösterirken, yaklaşık yüzde 62.2’lik grup iş hayatına ilk adım attığı şirket veya kurumda devam ediyor.

Yüzde 37.8 ise “daha iyi iş teklifi”, “alanı sevememek” ve “düşük tatmin düzeyi” gibi nedenlerle işini değiştirdiğini belirtiyor. Boğaziçili mezunların yaklaşık yüzde ikisi de kendi işini kurarak çeşitli sektörlerde girişimcilik yapıyor.

BOĞAZİÇİLİ MEZUNLARIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 90’LARA ULAŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi Koordinatörü Dr. Burcu Ertürk Kılıç da Boğaziçili mezunların istihdam oranlarının salgın sonrası ortaya çıkan ekonomik koşullara rağmen arttığını ve yüzde 90’lara ulaştığını belirterek, “Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi olarak çalışmalarımızı bir arada yürütmeye özen gösteriyoruz. Her sene mezuniyetlerinin üzerinden bir yıl geçen mezunlarımıza ulaşıp kariyer ve istihdam durumları ile ilgili anketler yapıyoruz. Bu verileri QS ve Times Higher Education (THE) gibi birçok uluslararası derecelendirme kuruluşlarıyla paylaşmanın yanında, mezunlarımızla ilişkilerimizi sıcak tutmaya ve onları kariyer alanında takip etmeye özen gösteriyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının istihdam oranı son 5 yıllık verilere göre yüzde 80 bandından yüzde 90’lara ulaşarak yükselmeye devam ediyor. Salgınla beraber dünya ve ülkemizde yaşanan krizler göz önüne alındığında, Boğaziçi mezunlarının bundan etkilenmediği hatta krizi fırsata çevirdiğini görüyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

“ÖĞRENCİ ODAKLI KÜLTÜR İSTİHDAMI DA DESTEKLİYOR”

Mezunların iş dünyasında tercih edilmesinin en büyük nedeninin, Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitim kalitesiyle birlikte öğrenciyi odağa alan kültüründen kaynaklandığını ifade eden Dr. Ertürk Kılıç bu ekosistemi şöyle özetliyor:

“Öğrencilerimizin mezun olmadan iş bulmalarını sağlayan en önemli faktör, kaliteli eğitim ile desteklenen ve kampüste öğrenciyi merkeze alan Boğaziçi kültürüdür. Öğrencilerimiz, daha eğitim hayatları devam ederken farklı kariyer seçeneklerini deneme ve gözlemleme fırsatı buluyor. Ayrıca kriz dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyulan lider ruhlu, inisiyatif alabilen, özgüveni yüksek, inovasyon kültürüne yatkın ve üretken bireyler olarak yabancı dillerinin verdiği avantajla Türkiye ve dünyada önemli rollerde yer alıyorlar. Öğrenci ve mezun ilişkilerimizin güçlü olması ve üniversitemizin uluslararası tanınırlığı da bu yüksek istihdam oranının hem nedeni hem de sonucu olarak, kendi kendini destekleyen bir ekosistem oluşturuyor. Son olarak en önemlisi de mezunlarımızın kariyer yollarını belirlerken, yine bu kültürde geliştirdikleri çok yönlü bakış açısı ve özgüvenleriyle kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve mutlu olabilecekleri alanlara yönelebildiklerine şahit oluyoruz.”

HABER: METE YILMAZ