Ankara

Bu yıl, başta "4 büyük" olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere tüm futbol kulüpleri hareketli bir transfer sezonunu geride bıraktı. Kulüplerin bünyesindeki önemli futbolcular dünyanın çeşitli ülkelerindeki başka kulüplere transfer olurken, buna karşılık birçok önemli futbolcunun da yurt içine transferi gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kulüpler bu yılın temmuz ayı itibarıyla transferde 54 milyon dolar gelir elde ederken 94 milyon dolar gider ile 40 milyon dolarlık açık oluştu.

2018-2022 döneminde 70 milyon dolar fazla verildi

2018-2022 dönemini kapsayan dönem kulüplerin bonservisli oyuncu transferlerindeki mali gelişmeler dalgalı bir seyir izledi.

Bu kapsamda 2018'de 107 milyon dolar net gelir elde eden kulüpler, buna karşılık 38 milyon dolar net harcama yaptı. Böylece söz konusu yılda 69 milyon dolar net fazla elde edildi.

Bir sonraki yıl ise 121 milyon dolarlık net gelire karşılık, 70 milyon dolarlık net gider kaydedildi ve 51 milyon dolarlık net fazla oluştu.

2020 yılından itibaren ise kulüpler transferde açık vermeye başladılar. Anılan yılda 5 milyon dolar net gelire karşılık 13 milyon dolar net gider meydana gelirken, oluşan açık 8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı bonservis geliri 2021'de 20 milyon dolar, gider ise 60 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, 40 milyon dolar açık oluştu.

Geçen yıl ise 80 milyon dolarlık net gelire karşılık 82 milyon dolarlık net gider kaydedildi, 2 milyon dolar net açık verildi.

Böylece 2018-2022 yıllarında 333 milyon dolar bonservis geliri elde edilirken, 263 milyon dolar bonservis gideri yaşandı. Böylece bu dönemde yurt dışı bonservis harcamalarında net 70 milyon dolar fazla elde edildi.

2023 Ocak-Temmuz dönemi dahil edildiğinde ise 2018'den bu yana yurt dışı bonservisli futbolcu satışından 387 milyon dolar gelir elde edilirken, 357 milyon dolarlık harcama oluştu. Böylece söz konusu dönemde kulüpler oyuncu transferlerinden 30 milyon dolar net fazla elde etti.

Bu sezon öne çıkan transferler

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören kulüplerin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları bildirimlere göre, Fenerbahçe Arda Güler'in Real Madrid'e 20 milyon avro bonservis bedeli ile transfer olduğu açıkladı. Attila Szalai'nin de 12,3 milyon avro sözleşme fesih bedeliyle Hoffenheim'a transfer olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe, yeni transferi Fred için Manchester United'a 9 milyon 743 bin 589 avro, Cengiz Ünder için ise Olimpik Marsilya'ya 15 milyon avro ödeyecek.

Galatasaray futbolcusu Mustafa Muhammed için kiralık olarak oynadığı Fransa'nın Nantes kulübü tarafından 5 milyon 750 bin avro net ödeme ile satın alma opsiyonu kullanıldı.

Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi için ise kulübü Paris Saint Germain'e (PSG) 10 milyon avro transfer bedeli ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Davinson Sanchez de 9,5 milyon avro karşılığında Galatasaray'ın Tottenham'dan transferi olarak dikkati çekti.

Beşiktaş da Romain Saiss'in Al-Sadd takımına 2,5 milyon avro garanti ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüp, Milot Rashica için Norwich City'e 5 milyon 250 bin avro, Jean Onana için ise RC Lens'e 4 milyon 37 bin 500 avro bonservis bedeli ödemesi yapacak.

Tablolar

Bu yıl KAP'a bildirimi yapılan bazı bonservisli futbolcu transferleri şöyle:

TCMB verilerine göre 2018-2023 Temmuz döneminde yurt dışı net bonservis gelir gider dengesi (milyon dolar) şöyle:

AA