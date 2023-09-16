Haber: Duha Sena Oskay

Borç hiç de eğlenceli bir konu değil, ancak öğrenci kredisi, kredi kartı borcu, ipotek, otomobil kredisi veya diğer yükümlülükleri olan yüz milyonlarca Amerikalıdan biriyseniz bunu ciddiye almanız önemlidir. Ödemelerinizde geride kaldığınızı fark ederseniz büyük bir adım atmanız gerekebilir.

Borç erteleme avukatı Leslie H. Tayne, HuffPost'a şunları söyledi: "Borcunuzla yüzleşmek, göz korkutucu, hatta umutsuz bir ihtimal gibi gelebilir ve aşırı kaygı uyandırıcı olabilir." "Öyleyse borcunuzu ödemenin hayatınız ve hedefleriniz açısından ne anlama geldiğini hayal edin ve unutmayın, işleri yoluna koyacak olan şey küçük adımlardır."

Süreci daha sindirilebilir adımlara ayırmak için Tayne ve diğer kişisel finans uzmanlarından borçla mücadeleye ve her dakikasından nefret etmemeye yönelik en önemli ipuçlarını paylaşmalarını istedik.

Tayne, "Gerektiğinde yardıma ulaşın ve borcunuzu ödeme veya zenginlik oluşturma sürecinde yalnız olmadığınızı bilin" dedi. "Nihayetinde ne için çalışıyorsanız, nihai hedefi gözünüzde canlandırın ve kendinize, tüm bunların bu kadar sıkı çalışmaya değeceğini hatırlatın."

Tüm borçlarınızı ödeyerek başlayın

Mali terapist Nicole lacovoni, "Birinci adım, tüm borçlarınıza ilişkin en son ekstreleri toplamak ve bilgileri düzenlemektir" dedi . “Basit bir e-tablo oluşturun ve her borcu, kalan bakiyeyi, ödenmesi gereken minimum ödemeyi ve faiz oranını kaydedin. Bu, ne kadar borcunuz olduğuna ve ilk önce nelerin ödenmesi gerektiğine dair doğru bir tablo elde etmenize yardımcı olacaktır."

Microsoft Excel gibi programlar aracılığıyla sağlanan dijital elektronik tablolar, her borcu sıralamak ve önceliklendirmek için farklı biçimlendirme seçeneklerini kullanmanıza olanak tanır, ancak sizin için daha iyi geliyorsa, hepsini bir not defterine yerleştirip elle de yazabilirsiniz. Önemli olan, uzun vadede büyük olasılıkla bağlı kalacağınız şeyi yapmaktır.

Bilanço oluştururken ve mali durumunuzu değerlendirirken, farklı borç türleri olduğunu ve hepsine eşit davranılmadığını unutmayın.

Davranışsal finans uzmanı ve "Fin(anci)ally Free" kitabının yazarı Ande Frazie, "İndirilebilen veya yatırım, eğitim veya iş için kullanılan borçlar gibi iyi borçlar var" dedi .

İpotekler ve öğrenci kredileri, özellikle asgari ödeme yapıyorsanız, öncelik vermek için çok ciddi bir şey yapmanıza gerek olmayan "iyi borçların" tipik örnekleridir.

Frazier, "Bir de indirilemeyen ve sıklıkla yüksek faiz oranlarına tabi olan sorunlu borç var" diye ekledi. “Aylık ödemesi yapılmayan kredi kartları bunun en iyi örneğidir. Bu borcun bölümlere ayrılması, ilk olarak neyin ödeneceğine karar vermede önemli bir ilk adımdır."

Torres, "Borç kartopu yöntemiyle borçlarınızı en küçüğünden en büyüğüne kadar ödemeye öncelik veriyorsunuz" dedi. “En küçük borç ödendiğinde, o ödeme için yatırdığınız parayı alıp bir sonraki en küçük borca ​​aktarırsınız. Tüm hesaplar ödeninceye kadar bu işleme devam edersiniz.”

Bir krediyi veya kredi kartını ortadan kaldırdığınızda, aylık ödeme parasını serbest bırakırsınız, böylece bir sonraki borcunuzu daha hızlı ödemek için daha fazla nakite sahip olursunuz; bu da bir kartopu etkisi yaratır.

İster kartopu yönteminin ekstra motivasyonuna ihtiyacınız olsun, ister kendinizi bu yüksek faiz oranlarından en kısa sürede kurtarmayı tercih edin, borç geri ödeme hedefleriniz ve zihniyetiniz için doğru stratejiyi seçtiğinizden emin olun.

Bütçe planı

Tayne, "Genellikle borçla boğuşan insanlar, ne kadar paranın girip çıktığı konusunda daha iyi bir fikre ihtiyaç duyarlar" dedi. “Çok bunalmış hissedebilirler veya durumla yüzleşmekten kaçınmak isteyebilirler. Ancak nakit akışınızı kontrol altına almak, borcunuzu mümkün olan en kısa sürede ödemek için hangi stratejinin en iyi olacağını belirlemenize yardımcı olacaktır."

Gelir kaynaklarınızı ve paranızın nereye gittiğini ayrıntılı olarak belirtmek, borç geri ödemesi için zaman çizelgenizi ve kriterlerinizi belirlemenize yardımcı olabilir. Pek çok harika bütçeleme uygulaması, harcamalarınızın dökümünü almak için doğrudan banka hesaplarınızdan bile çekim yapabilir.

Iacovoni, "Aylık harcamaları azaltmanın yollarını arayabilmeniz için bir bütçe - diğer bir deyişle harcama planı - oluşturmak isteyeceksiniz" dedi. “Yaratıcı olun ve mümkün olduğu kadar çok para kazanın. Borcunuzu ödemek için ekstra nakit ayırma taahhüdünde bulunun.

Gereksiz hizmetlere veya rakiplerle kaçırılan anlaşmalara harcayabileceğiniz paraya dikkat edin

Para ve bütçeleme uzmanı Andrea Woroch, "Enflasyonun ortasında daha büyük borç ödemeleri yapmak için bütçenizde ekstra alan bulmak imkansız görünebilir, ancak ekstra tasarruf bulup bulamayacağınızı görmek için faturalarınızı gözden geçirmek için biraz zaman ayırın" tavsiyesinde bulundu . "Bazı fikirler arasında, Mint Mobilegibi yalnızca çevrimiçi bir operatöre geçerek aylık veri faturanızı kesmek , primlerde %20'ye kadar tasarruf sağlamak için sigorta muafiyetlerini artırmak, kullanılmayan abonelik hizmetlerini iptal etmek ve enerji faturanızı azaltmak için kullanılmayan cihazların fişini çekmek yer alıyor."

Ulaşılabilir geri ödeme hedefleri belirleyin

Yatırım danışmanı temsilcisi Kristin Petersmarck, "Borcunuzu ilk kez ele alırken gerçekçi beklentiler belirlemeniz gerekiyor" dedi . “Bir ay boyunca bir hedefi kaçırsanız bile bunu genel planın başarısızlığı olarak görmeyin. Bunu aşın ve bir sonraki ay sorunla mücadeleye geri dönün.

Borç geri ödeme planınıza, anında memnuniyet sağlamayacak ancak uzun vadede sizi mutlu edecek uzun vadeli bir hedef olarak bakmanızı önerdi. Ancak bu, yol boyunca zafer anlarının tadını çıkaramayacağınız anlamına gelmez.

Finansal planlamacı Mamie Wheaton, "Borç ödemenin zaman alabileceğini ve ilerleme kaydetmenin en iyi yolunun, bunalmamanız için küçük kazançlara ve mikro hedeflere odaklanmak olduğunu unutmayın" dedi . “'Kredi kartı borcumun tamamını bu yıl kapatacağım' demek yerine, 'Tüm kartlarımı kullanmayı bırakacağım ve üç ayın en düşük bakiyesiyle kartımı ödeyeceğim' deyin. Bu dönüm noktasına ulaştıktan sonra bunu kutlayabilir ve ardından başka bir hedef belirleyebilirsiniz.”

Süreci daha sürdürülebilir ve eğlenceli hale getirmek için bu dönüm noktalarına ulaştığınızda kendinize verebileceğiniz küçük ödüllere bütçe ayırın. Kendinizi de başarıya hazırlamaya çalışın.

Tayne, "Kolayca yönetemeyeceğiniz ödemelere aşırı taahhütte bulunmayın" dedi. “Değişken bir geliriniz varsa, en az gelirle çalışın.”

Günlük ilerlemenizi mümkün olduğunca takip edin

Woroch, "Bir geri ödeme planı oluşturmanıza ve motive kalmanıza yardımcı olmak için borç ödeme çabalarınızı takip etmenize yardımcı olacak borç geri ödeme uygulamalarını bile bulabilirsiniz" dedi.

Ek gelir akışlarını düşünün

"Sahip olduğunuz ancak artık ihtiyaç duymadığınız veya kullanmadığınız şeyleri satmak, yarı zamanlı bir işe girmek, ek işler yapmak veya ekstra nakit elde etmek için işleri küçültmek gibi, borcunuzu ödemeyi hızlandırmak için gelir getirmenin yaratıcı yollarını düşünmek iyi bir fikirdir." Borçlandırılabilir" dedi Sokunbi.

Ek gelir akışları, borç ödeme hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, bu ek uğraşları sonsuza kadar sürdürmek zorunda kalmayacaksınız ve evden bile yapabileceğiniz pek çok harika seçenek var.

Faiz oranlarınıza uygun alternatif seçenekleri keşfedin

Woroch, "Yüksek faiz, aylık ödemelerinizi tüketebilir, bu da borcunuzu neredeyse hiç ödeyemiyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olabilir" dedi. “Paradan tasarruf etmek ve faturanızı daha hızlı ödemek için mevcut kredi kartı bakiyenizi %0 bakiyeli bir transfer kartına aktarmayı düşünün. Bu kartlar, bakiyenizi faizsiz olarak ödemeniz için size 12 ila 21 ay arasında vade imkanı sunuyor.”

Kredi notunuz için en iyi şartları sunanı bulmak için bakiye transferi kartlarını karşılaştırmanızı önerdi. Faiz oranlarınızı da müzakere etmeyi düşünün.

Woroch, "LendingTree anketine göre, 'geçen yıl APR'nin düşürülmesini talep edenlerin %81'i başarılı oldu, ancak kart sahiplerinden yalnızca beşte biri bunu istedi'' dedi. “İndirimli bir faiz oranına hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için mevcut kredi kartı sağlayıcınızı arayın. Hesabınız iyi durumdaysa, yani zamanında ödeme yapıyorsanız ve arka arkaya iki ödemeyi hiç kaçırmadıysanız, faizden biraz tasarruf etmenizi sağlayacak ve borcunuzu daha hızlı ödemenize yardımcı olacak bir miktar indirime hak kazanmalısınız.

Tasarruf etmekten çekinmeyin

Life Happens başkanı Barbara A. Pietrangelo, "Acil bir durumun ne zaman mali planınızda değişiklik yapmanızı gerektireceğini asla bilemezsiniz, bu nedenle acil durum tasarrufları için her zaman belirli bir miktar para ayırmanızı tavsiye ederim" dedi. "Bu fonlara sahip olmak, sağlık faturaları, araba tamirleri veya iş kaybı gibi beklenmedik harcamalarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir."

Bir tasarruf tamponu oluşturmak, borcunuzu ödedikten sonra borçtan uzak kalmanız için önemli bir adımdır; bu nedenle, mümkünse her ikisi üzerinde de aynı anda çalışmaya çalışın.

“Borcunuzun tamamını ödediyseniz ancak birikiminiz ya da yatırımınız yoksa beklenmedik bir olay ya da masraf ortaya çıktığında ne olur?” dedi Frazier. “Birçokları bu beklenmedik masrafı karşılamak için yeniden borca ​​girmek zorunda kalıyor. Bu onları borç alma ve borcunu ödeme döngüsü içinde tutuyor, ancak döngüyü tekrarlayarak tekrar borca ​​giriyorlar.”

Bu nedenle iyi ve kötü borcun analiz edilmesinin önemini vurguladı.

"Borçsuz olmak istiyorsanız, önce tüm kötü borçlarınızı ödeyin, altı aylık birikim yapın, geleceğiniz için yatırım yaptığınızdan emin olun, ardından iyi borçlardan kurtulmanın mantıklı olup olmadığını düşünün." açıkladı.