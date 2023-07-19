İSTANBUL AA- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 119 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,28 ve holding endeksi yüzde 3,35 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,31 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de önde gelen bankaların beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlerken, yoğun bilanço ve makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.200 seviyelerinin destek, 6.400 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.