Saraybosna

Tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi imamlarından Hamza Lavic ve hacı adayı Kuzey Makedonya kökenli şarkıcı Burhan Şaban, ikrar duasının önemini anlattı.

İkrar duasının Boşnak kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Lavic, "Muhafaza ettiğimiz, çok nadir yazma eserlerden, Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'yı fethinden sonra, Bosna'dan ilk hacıların, Mekke ve Medine'ye gittiğini biliyoruz. Özellikle Yusuf adında bir müezzinin, Osmanlı topraklarının en uzak bölgelerinden, Mekke ve Medine'ye nasıl ulaştığını okumak, Boşnakların o zamanlardan günümüze kadar, hem hac yolculuğuna hem de ikrar dualarına ne kadar özel bir sevgiyle yaklaştığını gösteriyor." diye konuştu.

Lavic, ikrar dualarının aile bireyleri ve arkadaşlar arasında camilerde organize edilen ve yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu, hacı adaylarının okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerden sonra geride kalanlarla helalleştiğini söyledi.

"İkrarın" hacı adaylarının kalben hacca niyetlenmesini temsil ettiğine dikkati çeken Lavic, "Bosna Hersek'te hacı adayları, hacca gidecekleri haberini, aile, arkadaş ve tüm Müslümanlarla paylaşıp, onların selamlarını Peygamberimize iletme emanetini üzerlerine alıyorlar." ifadesini kullandı.

"Çok şükür duamız kabul edildi"

Hacı adayı Burhan Şaban da bu yıl hacca eşiyle birlikte gidecekleri için mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Geçen yıl umre yapmıştık ve son tavafımızda da 'Rabbim inşallah hacca gitmeyi nasip eder' duasını yaptık ve çok şükür duamız kabul edildi." dedi.

Hac yolculuğunun farklı olduğunu vurgulayan Şaban, "Allah, o yolculukta bize sabır ve kuvvet versin. Tüm dünyadan gelen Müslümanların 'kongresi' dediğimiz yerde, Allah herkesin hac ibadetini kabul etsin." şeklinde konuştu.

Şaban ayrıca, çok karışık ve güzel duygular yaşadığını, duygularını kelimelerle ifade edemediğini ve bu hissin ancak yaşayarak anlaşılabileceğini dile getirdi.

İkrar duası

Bosna Hersekli Müslümanlar tarafından geleneksel olarak düzenlenen ikrar duasında bir araya gelen kalabalık hacca giden kişiyle helalleşirken alınan hediyeler de hacı adaylarına teslim edilir. Akraba, arkadaş ve cami cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kılınan vakit namazı sonrası cami imamı konuşma yapar.

Ardından okunan ilahiler ve dualar eşliğinde Boşnakların hacca gidişine şahitlik edilir. Program sonrası ise hacı adaylarının yakınları birlikte yemek, çay, kahve ve tatlılar eşliğinde vakit geçirir.

AA