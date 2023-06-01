SARAYBOSNA AA- Sırpların saldırılarında 1992 yılında öldürüldükleri belirlenen 1971 doğumlu İzet Manjic, 1964 doğumlu Senad Suleymanonic, 1970 doğumlu Sadika Hrbatovic ve 1950 doğumlu Smajo Hamzabegovic'in naaşları, cenaze namazlarının kılınmasının ardından Gornja Kalesija'daki şehitlikte toprağa verildi.

Zvornik Belediyesi Kayıp Kişilerin Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Grahic, şimdiye kadar Gornja Kalesija'daki şehitliğe 792 kişinin gömüldüğünü ve daha fazla kurbanın cenazesini bulmayı ümit ettiklerini söyledi.

Grahic, iki Sırp yetkili Jovica Stanisic ve Franko Simatovic'in Bosna Savaşı'nda işledikleri suçlar gerekçesiyle cezalarının 15'er yıla çıkarılmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic de Bosna Herseklilerin yaşadıklarını unutmamak için şehitlikleri ziyaret ettiklerini, gelecek nesiller adına da bunun önemli olduğunu belirtti.

Cenaze namazına, kurbanların yakınları, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu kararın ardından 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.