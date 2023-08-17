Ankara

Dünü 83,45 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 83,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair veriler ve doların değer kaybetmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon varil azalarak 439 milyon 700 bin varil olduğunu açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 300 bin varil azalarak 216 milyon 200 bin varil oldu.

Araçla seyahatlerin arttığı yaz aylarında ham petrol ve benzin stoklarındaki azalış, ülkede talebin yükseldiğine işaret ederek petrol fiyatlarında artışı destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında kısmen değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Zayıf ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD dolar endeksi bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 103,277 oldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve ABD'de faiz artırımı beklentisi fiyatlardaki yükselişi kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 83,80 ile 83,95 dolar aralığının direnç, 83,19 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA