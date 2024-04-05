Dün 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 91,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle artan arz endişeleriyle Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor.

Öte yandan Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin açıklamasına göre, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İsrail, ABD ve İngilizlere ait 90 gemi hedef alındı.

Söz konusu gelişmeler, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Ayrıca küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rusya'da Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının petrol rafinerilerini vurmasının ardından üretimin kısmen durması sebebiyle ülkenin ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi de fiyatları yükseltiyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda, mevcut üretim politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik tavsiyesinde bulunmaması, piyasalarda kısa dönemde sıkı arz görünüme yol açarak fiyatları yükseltici etkide bulundu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümüne ilişkin belirsizlik de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bu beklentinin doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olabileceği öngörülüyor. Zayıf ABD doları, petrolü alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatların artışını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,73 ile 92,80 dolar aralığının direnç, 89,15 ile 87,64 ​​​​​​​dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.