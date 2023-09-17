Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, uçağın düştüğü kazada 12 yolcu ve 2 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayın nedeniyle ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Amazonas eyaleti güvenlik sekreteri Vinicius Almeida, ilk bilgilere göre uçağın, yoğun yağmur ve düşük görünürlük nedeniyle Barcelos'a iniş yaptığında pistin sonuna kadar gitmesinin ardından düştüğünü söyledi.

Brezilya haber sitesi G1'e göre, uçağın Brezilya uçak üreticisi Embraer tarafından üretilen bir çift motorlu turboprop EMB-110 olduğu bildirildi.

G1'e göre uçağın sahibi olan Manaus Aerotáxi, uçak ve mürettebatının uçabilmesi için gerekli tüm gereksinimleri karşıladığını belirtti.

Amazonas Valisi Wilson Lima, kazadan sonra X (önceki Twitter) üzerinden "Ekiplerimiz kaza anından itibaren yardım sağlamak için yerinde bulunuyor" dedi.

"Kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına dayanışma ve dualarım."

Barcelos Belediye Başkanı Edson de Paula Rodrigues Mendes, uçağın bölgede oyun balıkçılığı yapan bir işadamı tarafından kiralandığını söyledi.

Mendes, yolcuların Brezilya'nın diğer bölgelerinden olan ve bu sporla ilgilenen arkadaşlar olduğunu söyledi.

Yetkililer, kurbanların cenazelerinin resmi tanımlama için Manaus'a götürüleceğini belirtti.

Barcelos, birkaç milli parka yakın olduğu için popüler bir turistik destinasyondur.

Eylül, Amazonas'ta pik balıkçılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Eyalet, tucunaré olarak da bilinen papağan balığı gibi çeşitli süs balığı türleri ile özellikle tanınır.