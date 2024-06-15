Brezilya basınında çıkan habere göre, Lula da Silva, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nın Rusya olmadan çözüme ulaşmasını mümkün görmediğini belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile Cenevre'de görüşmesinin ardından Lula, "Bir anlaşma olmalı, Zelenski, Putin'le konuşmak istemediğini söylerse ve Putin de aynı şekilde Zelenski ile konuşmak istemediğini belirtirse, bunun nedeni savaştan hoşlanmaları anlamına gelecek. Aski takdirde oturup barışçıl bir çözüm bulmak için konuşurlardı." ifadelerini kullandı.

Basına göre Lula, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmadan kısa süre önce Cenevre'de Amherd ile Ukrayna-Rusya arasındaki soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Lula, çatışmalar ve savaşlar yüzünden trilyonlarca doların harcandığını vurgulayarak, "Brezilya, Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınadı ve her iki tarafın da hedeflerine askeri yollarla ulaşamayacağı zaten belli." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için tüm tarafların katılımıyla uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Lula, pozisyonlarının bu yönde olduğunu bildirdi.

Lula, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, G7'de liderlerle yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaştı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'da liderlerle yaptığı görüşmeleri paylaştı.

Lula, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yaptığı görüşmelerin fotoğraflarına yer verdi.

Kasım ayında Brezilya'da düzenlenecek G20 zivresini hatırlatan Lula, ülkesinin dünya ile bağlarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Papa ile görüşmesine değinen Lula, "Papa Franciscus ile bir araya geldik. Barıştan, açlıkla mücadeleden ve dünyadaki eşitşizliklerin azaltılması gerektiğinden bahsettik." ifadesini kullandı.

G7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Lula, "2023 yılı silahlanma harcamaları, 2022'ye göre artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı. Gazze'de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere binlerce sivil mağdur ediliyor, uluslararası insancıl hukuk her gün ihlal ediliyor. Bu durum Brezilya'nın, Güney Afrika'nın konuyu Uluslararası Adalet Divanına götürme kararına destek olmasına yol açmıştır. Brezilya ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini de şiddetle kınadı." dedi.

Lula, ülkesini G7'ye davet eden ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula ile görüşme gerçekleştirmişti.