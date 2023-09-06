Haber: Mert Osman Erman

Rio Grande do Sul valisi, bu eyaletin tarihinin en kötü hava felaketi olduğunu söyledi.

Yetkililer, binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

5 bin kişilik Mucum kasabasında, kasabanın yüzde 85'i sular altında kaldığı için yüzlerce kişi çatılarından kurtarılmak zorunda kaldı, yerel medya bildiriyor.

Başkan Luiz Inácio Lula da Silva, federal hükümetin yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

"Sorun olduğu her yerde federal hükümet, bu sorunlardan insanları kurtarmak için orada olacak," dedi.

Rio Grande do Sul valisi Eduardo Leite, Salı günü Mucum'da 15 daha fazla ceset bulunduğunu açıklayarak ölü sayısını 21'e çıkardı.

Yetkililer, 24 saatten daha kısa bir süre içinde eyalete 300 mm'den fazla yağmur düştüğünü söyleyerek sel ve toprak kaymalarını tetiklediğini belirtti.

Mucum Belediye Başkanı Mateus Trojan, "Hala kayıp olanlar var" dedi. "Ölü sayısı daha da yükselebilir. Mucum kasabası artık bildiğimiz gibi değil."

Kurtarma çalışanları, sel nedeniyle ulaşılamayan bölgelere ulaşmak için helikopterler kullanıyor. Daha kuzeydeki Nova Bassano kasabasında yaşayan Dirce Reginatto, "yıkıldım" dedi.

"Çok daha fazlasını kaybedenler var, ama evde hiçbir şeyim kalmadı," dedi.

Passo Fundo'dan Luana Da Luz, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

"Görüyorduk [su], sabahın ilk saatlerinden beri her şeyi dolduracağını," dedi. "Zaten masanın üstüne, sobanın üstüne şeyler koymaya başlamıştık, ama işe yaramadı."

Selin birçok nedeni bulunsa da, iklim değişikliği nedeniyle ısınan bir atmosfer, aşırı yağışların daha olası hale gelmesine neden oluyor.

Dünya, sanayi dönemi başladığından bu yana yaklaşık olarak 1.2°C ısındı ve dünya genelindeki hükümetler keskin emisyon azaltmaları yapmadıkça sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Şubat ayında Brezilya'nın São Paulo eyaletinde sel ve toprak kaymalarında en az 40 kişi öldü, geçen yıl ise ülkenin kuzeydoğusundaki Recife şehrine yakın bölgelerde aşırı yağışlar toprak kaymalarını ve çamur selini tetiklediğinde en az 100 kişi öldü.