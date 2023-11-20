Haber: Mert Osman Erman

Ayrıca, "sevgili bir baba" olarak tanımlandı ve eşi Rosemary ile 2002'de ölmeden önce 51 yıl evli kalmıştı.

White Mischief ve 1989 yapımı Lethal Weapon 2 gibi filmlerde rol aldı.

Aile açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Belirgin sesi ve etkileyici varlığıyla Ackland, rolüne benzersiz bir yoğunluk ve ciddiyet kattı. O, Britanya'nın en yetenekli ve sevilen aktörlerinden biri olarak hatırlanacak."

1928'de Londra'nın Ladbroke Grove bölgesinde doğan Ackland, Kuzey Londra'nın Kilburn bölgesinde büyüdü.

Beceri kazanmak için çeşitli bölgesel tiyatro topluluklarında çalıştı ve sonunda Londra'nın Old Vic'e katıldı.

Ackland, aynı zamanda 1985 yapımı Shadowlands televizyon filminde yazar CS Lewis'i canlandırdı. 1980'lerin ve 1990'ların büyük bir bölümünde, The Mighty Ducks ve Bill and Ted's Bogus Journey gibi onlarca filmde yer aldı.

2001 yılında BBC ile yaptığı bir röportajda, bazı "kötü filmlerde" rol aldığını çünkü bir işkolik olduğunu söyledi.

Oyunculuğuna olan hizmetlerinden dolayı 2000 yılında CBE unvanı ile ödüllendirildi.