Haber: Damla Oya Erman

Netflix belgeseli "Beckham"ın sonunda, David Beckham yemek yapma sevgisini anlatırken, bu konuda bir ses araya girdi. Bu ses, futbol yıldızının büyük oğlu Brooklyn Beckham'a aitti.

"Oraya kekik koydun mu?" diye soran Brooklyn Beckham, babasına, "Evet, şef!" cevabını aldı.

Son yıllarda yemek yapma videolarıyla gündeme gelen Brooklyn Beckham, bu konudaki yeteneğini babasından aldığını söyledi. 24 yaşındaki genç Beckham, Insider ile yaptığı röportajda, babasının en iyi yemeğinin spagetti bolognese olduğunu paylaştı.

Brooklyn Beckham, babasının 2009-2010 yılları arasında AC Milan'da oynarken bu yemeği nasıl yapmayı öğrendiğini anlattı. Genç Beckham, babasının İtalya'da birlikte katıldıkları pasta yapma sınıfında bu yeteneği geliştirdiğini belirtti.

Brooklyn Beckham, babasının tarifini alıp ona kendi dokunuşlarını eklediğini ve bu tarifi eşi Nicola Peltz için mükemmelleştirmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca, yemek yapma tutkusunu sürdürürken babasının kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

David Beckham'ın spagetti bolognese haricinde harika pazar kızartması ve trüf risotto yaptığını da belirten Brooklyn Beckham, bu lezzetli tarifleri kendi ustalığıyla taçlandırmaya çalıştığını söyledi.

Brooklyn Beckham, yemek yapma videolarına yönelik eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, bu konudaki tutkusunun kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Ayrıca, Typhur adlı mutfak aletleri şirketiyle yaptığı işbirliği sayesinde bu becerilerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Brooklyn Beckham, yemek yapmayı ve farklı mutfakları denemeyi sevdiğini ve bu tutkusunu babasından aldığını vurguladı. Özellikle, babasının spagetti bolognese ve diğer lezzetli yemeklerini yaparken mutlu olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, Brooklyn Beckham, hem aile yemeklerinin tadını çıkarıyor hem de kendi yemek yapma becerilerini geliştirmeye devam ediyor.