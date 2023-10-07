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Etkinliğe, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

AB liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı

AB liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı

Erdem'in türkülerin hikayesine dair anlatımıyla, tanıdık eserlerin arp eşliğinde farklı bir havada sunulması büyük beğeni topladı.

Etkinlikte, arp sanatçısı Çağatay Akyol, ney sanatçısı Ferhat Erdem ve perküsyon sanatçısı Cemal Özkızıltaş'ın arpı, ney, sipsi ve perküsyonla birleştirdiği " Arpanatolia " grubu, Anadolu'nun her yöresinden türküleri dinleyicilerle buluşturdu.

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