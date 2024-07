İstanbul

Müzik dünyasına 60 yılı aşkın süredir damga vuran The Rolling Stones, 5 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde vereceği konserle dünya turnesine devam edecek.

Grammy ödüllü Kanadalı sanatçı Bryan Adams, Norveç turnesi kapsamında yarın Norveç'in Bodo kenti, 5 Temmuz'da Finlandiya'nın Tampere kenti, 7 Temmuz'da ise Estonya'nın Tartu kentinde konser verecek.

ABD'li metal grubu Metallica, 5 ve 7 Temmuz'da Varşova'da iki ayrı şarkı listesiyle konser verecek.

Grammy ödüllü ABD'li müzisyen Stevie Nicks, 3 Temmuz'da Dublin, 6 Temmuz'da Glasgow'da hayranlarıyla buluşacak.

Rock grubu Red Hot Chili Peppers, yarın ve 5 Temmuz'da ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Alman metal grubu Rammstein, 5 Temmuz'da vereceği Kopenhag konseriyle dünya turnesini sürdürecek.

Andrea Bocelli ve AC/DC Londra'da

İstanbul konseri büyük ilgi gören İtalyan tenor Andrea Bocelli, 5 Temmuz'da Londra'da konser verecek.

Dünya turnesine devam eden Taylor Swift, 4 ve 6 Temmuz'da Amsterdam'da sahne alacak.

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 3 ve 7 Temmuz'da Londra'da hayranlarının karşısına çıkacak.

Kolombiyalı urban pop müzisyeni Karol G, yarın Berlin'de, 7 Temmuz'da ise Lizbon'da sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Meksikalı müzisyen ve prodüktör Luis Miguel, İspanya turnesi kapsamında 3 Temmuz'da Pamplona, 6 ve 7 Temmuz'da ise Madrid'de müzikseverlerle buluşacak.

ABD'li rap yıldızı Megan Thee Stallion, 7 Temmuz'da gerçekleştireceği Paris konseriyle dünya turnesinin ikinci ayağına başlayacak.

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, bu hafta Almanya'da bir dizi konser gerçekleştirecek. Grup bugün Hamburg, yarın Berlin, 4 Temmuz'da da Nürnberg'de sahne alacak.

Alternatif rock grubu The Smashing Pumpkins, 4 Temmuz'da Prag'da, 6 Temmuz'da ise İtalya'nın Lucca kentinde konser verecek.

Sergiler, fuarlar ve festivaller

İngiltere'de 1972'de kurulan ve ülke genelinde çok sayıda kitap fuarı düzenleyen İl Kitapçıları ve Fuarcıları Birliği (PBFA), bu yıl ilk kez çevrim içi kitap fuarı düzenleyecek. Kitapseverlerin farklı kategorilerden kitaplara erişebileceği fuar, bugün "pbfa.org" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu hafta gerçekleştirilecek sanat etkinliklerinin başında Monaco'da 6-7 Temmuz'da düzenlenecek "artmonte-carlo" fuarı geliyor. İlki 2016'da gerçekleşen fuarda bu yıl, Avrupa genelinden çağdaş ve modern sanat çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Avustralya'da 1-31 Temmuz'da "Melbourne Uluslararası Belgesel Festivali" gerçekleştirilecek. Festival kapsamında çok sayıda ülkeden başarılı belgesellerin gösteriminin yanı sıra ustalık dersleri de verilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Ünlü yönetmen Jakee Patel'in yeni filmi "Operation Dragon", bugünden itibaren ABD sinemalarında vizyonda olacak.

Chris Renaud ve Patrick Delage'nin yönettiği "Despicable Me 4" filmi ise 3 Temmuz'da vizyona girecek.

Yönetmenliğini Joshua Weigel'ın üstlendiği "Sound of Hope: The Story of Possum Trot", Nikhil Nagesh Bhat'ın yazıp yönettiği "Kill", Ken Sibanda'nın yazıp yönettiği "Reparations in America", 4 Temmuz'da ABD genelinde beyazperdede olacak.

Hollywood yıldızı Maxine Minx'in hayatını konu eden "MaXXXine", Mel Gibson ve 50 Cent'in başrolü paylaştığı "Boneyard", Conor Soucy'nin yazıp yönettiği Dead Whisper ve Jong-pil Lee'nin yönettiği aksiyon filmi "Talju" 5 Temmuz'da ABD'de sinemaseverlerle buluşacak.