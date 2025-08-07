Sevgili dostlar YÜREK VE CAN YANGINI YAŞADIĞIMIZ GÜNLERDE yine de iyi günlerimiz olsun!
KİMSELER BİZ TÜRKLERE AÇIKLAMA YAPMIYOR NELER OLUYOR;BİZE BİÇİLEN KEFEN KAÇ METRE BİLMİYORUZ!
ŞEHİT AİLELERİ ENDİŞELİ,
GAZİLER ENDİŞELİ,
VATANSEVERLER ENDİŞELİ,
ALBAYRAK AŞIKLARI ENDİŞELİ,
TÜRKLER ENDİŞELİ ve
BU ÜLKEDEKİ VATAN-BAYRAK AŞIĞI sıradan biri olan AMA OLAĞANÜSTÜLÜĞÜNÜ “TÜRKLÜĞÜNDEN”ALAN BEN ENDİŞELİYİM!
…
Hukuk kadınıyım “ÖNCE İNSAN-ÖNCE CAN”derim;lakin sorarım;
TÜRK-ARAP-KÜRT birlikte yaşıyoruz;ülkeyi birlikte kurduk diyenlere!
-KÜRT ve ARAPLAR yani ETNİK KÖKENLER için YENİ BİR STATÜ MÜ düşünülüyor?
-ARAPLARIN KURDUĞU PARTİLER BU NEDENLE Mİ KURULDU ve ANA DİLDE EĞİTİM istiyorlar?
-Suriye’den GÖÇMEN gelen ARAPLAR TÜRKİYE’DE yürüyüş yapabilme hakkını nereden alırlar?
-Yine AFGANİSTAN TALİBAN’dan (EMPERYALİZMİN UŞAĞI TERÖR ÖRGÜTÜ)kaçan genç -koşan-dinamik Afganlıların yanında niye eşleri,çoluk -çocukları,anne-babaları yoktu?
…
BİR ÇOK SORU SORARIM YÖNETENLERE;
CEVAP İSTEMEK EN ÇOK BENİM HAKKIM!
…
ÇÜNKÜ MİSAK-I MİLLİ SINIRLARINI KANLARI İLE ÇİZENLERİN TORUNUYUM!
…
VE DİYORUM Kİ;
EMPERYALİZM DEMOGRAFİK YAPIMIZI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
-AYRICA BÜTÜN YANGINLARDA,muhakkak EMPERYALİZM UŞAĞI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GİZLİ ELLERİ VARDI EMİNİM;ADI HER NE OLURSA OLSUN!
Cevapları da yine “TÜRK ELİ”ile alacaklardır buna da eminim...
VE YİNE DİYORUM Kİ:”TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN VEYA VATANDAŞLIK BAĞI İLE BAĞLI BULUNAN HERKES TÜRKTÜR!”
VE “RESMİ DİLİM TÜRKÇE,BAYRAĞIM AL BAYRAK,BAŞKENTİM ANKARA’DIR!”
...
BİZ “tarihte bugüne” bakalım:
7 Ağustos 1919,
ERZURUM KONGRESİNİN SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ "KUTLU"YILDÖNÜMÜDÜR.
KISACA:”TÜRK VATANI BÖLÜNEMEZ BİR BÜTÜNDÜR;İŞGAL KABUL EDİLEMEZ!”diye haykırılmıştır dünya aleme,yedi düvele,emperyalizme…
...
31 Ekim 1918 tarihinde ,
OSMANLI İMPARATORLUĞU'nun 40 milyonun
üzerindeki nüfusunun sadece 10 milyonu TÜRK'tü...
Çünkü yedi düvele karşı yedi cephede savaşan sadece “Türk Askeri”idi...
Kalan etnik nüfus :sanat,ziraat,ticaret ile zengin olmuş,nüfuzları artmıştı...
GÜNÜMÜZDE “ARAP-KÜRT”diyenlere duyurulur yine!
.../...
1919 yılı baharında SAMSUNDAN DOĞAN “ATATÜRK “GÜNEŞİ :
“TÜRKLERİN YURDU İŞGAL OLUNAMAZ DİYEREK MİSAK-I MİLLİ sınırlarını çizdi.
Ve "ULUSAL AND"ERZURUM KONGRESİ İLE 7 Ağustos 1919 tarihinde TÜM DÜNYAYA DUYURULDU...
-TÜRK VATANININ BÖLÜNEMEYECEĞİ;
İŞGALE MİLLETÇE DİRENİLECEĞİ DOSTA-DÜŞMANA İLAN EDİLDİ...
-“MANDA" ve "HİMAYE"'nin KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU TÜM DÜNYAYA BİLDİRİLDİ...
-OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN GÖREVİNİ YAPAMADIĞI BELİRTİLEREK “YENİ BİR HÜKÜMET KURULMASI”
GEREKLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ.
-KONGRE ULUSAL BİR KONGRE NİTELİĞİNDE OLUP;HEYET-İ TEMSİLİYE (TEMSİL KURULU)9 kişiden oluşturuldu ;
Başkanlığına da MUSTAFA KEMAL getirildi...
BU KUTLU GÜN KUTLU OLSUN;
HATIRLANSIN 106 yıl sonra da.
ÇÜNKÜ HATIRLAMAMIZ GEREKEN EMPERYALİZMİN DÖRT BİR YANDAN SALDIRDIĞI ZAMANLARDAYIZ YİNE...
.../...
SON ZAMANLAR DA SIK SIK
rahmetle anılan,torunlarıyız denilen;
İstanbul Hükümeti'de ne yaptı dersiniz ???
MUSTAFA KEMAL,RAUF BEY ve REFET PAŞA için ;”görüldükleri yerde tutuklanmaları"kararı çıkarttılar!!!
TARİH ONUR VERİR CESUR İSE;
Tarih utanç verir ,KORKAK ise...
SEVGİ İLE AKILLI KALALIM!