Sevgili dostlar YÜREK VE CAN YANGINI YAŞADIĞIMIZ GÜNLERDE yine de iyi günlerimiz olsun!

KİMSELER BİZ TÜRKLERE AÇIKLAMA YAPMIYOR NELER OLUYOR;BİZE BİÇİLEN KEFEN KAÇ METRE BİLMİYORUZ!

ŞEHİT AİLELERİ ENDİŞELİ,

GAZİLER ENDİŞELİ,

VATANSEVERLER ENDİŞELİ,

ALBAYRAK AŞIKLARI ENDİŞELİ,

TÜRKLER ENDİŞELİ ve

BU ÜLKEDEKİ VATAN-BAYRAK AŞIĞI sıradan biri olan AMA OLAĞANÜSTÜLÜĞÜNÜ “TÜRKLÜĞÜNDEN”ALAN BEN ENDİŞELİYİM!

…

Hukuk kadınıyım “ÖNCE İNSAN-ÖNCE CAN”derim;lakin sorarım;

TÜRK-ARAP-KÜRT birlikte yaşıyoruz;ülkeyi birlikte kurduk diyenlere!

-KÜRT ve ARAPLAR yani ETNİK KÖKENLER için YENİ BİR STATÜ MÜ düşünülüyor?

-ARAPLARIN KURDUĞU PARTİLER BU NEDENLE Mİ KURULDU ve ANA DİLDE EĞİTİM istiyorlar?

-Suriye’den GÖÇMEN gelen ARAPLAR TÜRKİYE’DE yürüyüş yapabilme hakkını nereden alırlar?

-Yine AFGANİSTAN TALİBAN’dan (EMPERYALİZMİN UŞAĞI TERÖR ÖRGÜTÜ)kaçan genç -koşan-dinamik Afganlıların yanında niye eşleri,çoluk -çocukları,anne-babaları yoktu?

…

BİR ÇOK SORU SORARIM YÖNETENLERE;

CEVAP İSTEMEK EN ÇOK BENİM HAKKIM!

…

ÇÜNKÜ MİSAK-I MİLLİ SINIRLARINI KANLARI İLE ÇİZENLERİN TORUNUYUM!

…

VE DİYORUM Kİ;

EMPERYALİZM DEMOGRAFİK YAPIMIZI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

-AYRICA BÜTÜN YANGINLARDA,muhakkak EMPERYALİZM UŞAĞI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GİZLİ ELLERİ VARDI EMİNİM;ADI HER NE OLURSA OLSUN!

Cevapları da yine “TÜRK ELİ”ile alacaklardır buna da eminim...

VE YİNE DİYORUM Kİ:”TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN VEYA VATANDAŞLIK BAĞI İLE BAĞLI BULUNAN HERKES TÜRKTÜR!”

VE “RESMİ DİLİM TÜRKÇE,BAYRAĞIM AL BAYRAK,BAŞKENTİM ANKARA’DIR!”

...

BİZ “tarihte bugüne” bakalım:

7 Ağustos 1919,

ERZURUM KONGRESİNİN SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ "KUTLU"YILDÖNÜMÜDÜR.

KISACA:”TÜRK VATANI BÖLÜNEMEZ BİR BÜTÜNDÜR;İŞGAL KABUL EDİLEMEZ!”diye haykırılmıştır dünya aleme,yedi düvele,emperyalizme…

...

31 Ekim 1918 tarihinde ,

OSMANLI İMPARATORLUĞU'nun 40 milyonun

üzerindeki nüfusunun sadece 10 milyonu TÜRK'tü...

Çünkü yedi düvele karşı yedi cephede savaşan sadece “Türk Askeri”idi...

Kalan etnik nüfus :sanat,ziraat,ticaret ile zengin olmuş,nüfuzları artmıştı...

GÜNÜMÜZDE “ARAP-KÜRT”diyenlere duyurulur yine!

.../...

1919 yılı baharında SAMSUNDAN DOĞAN “ATATÜRK “GÜNEŞİ :

“TÜRKLERİN YURDU İŞGAL OLUNAMAZ DİYEREK MİSAK-I MİLLİ sınırlarını çizdi.

Ve "ULUSAL AND"ERZURUM KONGRESİ İLE 7 Ağustos 1919 tarihinde TÜM DÜNYAYA DUYURULDU...

-TÜRK VATANININ BÖLÜNEMEYECEĞİ;

İŞGALE MİLLETÇE DİRENİLECEĞİ DOSTA-DÜŞMANA İLAN EDİLDİ...

-“MANDA" ve "HİMAYE"'nin KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU TÜM DÜNYAYA BİLDİRİLDİ...

-OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN GÖREVİNİ YAPAMADIĞI BELİRTİLEREK “YENİ BİR HÜKÜMET KURULMASI”

GEREKLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ.

-KONGRE ULUSAL BİR KONGRE NİTELİĞİNDE OLUP;HEYET-İ TEMSİLİYE (TEMSİL KURULU)9 kişiden oluşturuldu ;

Başkanlığına da MUSTAFA KEMAL getirildi...

BU KUTLU GÜN KUTLU OLSUN;

HATIRLANSIN 106 yıl sonra da.

ÇÜNKÜ HATIRLAMAMIZ GEREKEN EMPERYALİZMİN DÖRT BİR YANDAN SALDIRDIĞI ZAMANLARDAYIZ YİNE...

.../...

SON ZAMANLAR DA SIK SIK

rahmetle anılan,torunlarıyız denilen;

İstanbul Hükümeti'de ne yaptı dersiniz ???

MUSTAFA KEMAL,RAUF BEY ve REFET PAŞA için ;”görüldükleri yerde tutuklanmaları"kararı çıkarttılar!!!

TARİH ONUR VERİR CESUR İSE;

Tarih utanç verir ,KORKAK ise...

SEVGİ İLE AKILLI KALALIM!