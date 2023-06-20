İSTANBUL- UNESCO'nun Paris'teki merkezinde gerçekleşen törende Fizik Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanındaki araştırmalarıyla topluma katkı sağlayan, olağanüstü kariyere sahip beş bilim kadını ödüllendirildi. Ödül töreninde aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde kadınların bilime olan katkısını teşvik eden “Bilim Kadınları İçin” programının 25. yılı da kutlandı.

Bilim alanındaki kadınların olağanüstü katkıları, bilim dünyası temsilcileri, üniversiteler, fikir liderleri, siyasetçiler, kamu otoriteleri üyeleri, cinsiyet eşitliğini teşvik eden kuruluşlar ve kadınların güçlenmesini destekleyen organizasyonların katılımıyla gerçekleşen ödül törenine, kadınların bilimde yer alması için yapılan bu öncü mücadelenin önemi vurgulandı.

Program Türkiye’de ise 21 yıldır güçlü bir biçimde varlığını sürdürüyor

L’Oréal, “Bilim Kadınları İçin” programını Türkiye’de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle 21 yıldır yürütüyor. 2023 yılı başvuruları tamamlanan programın 21. yılında; kapsamlı ve yenilikçi projeleriyle gelecek vadeden, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli 4 bilim kadını ödüle layık görülecek ve her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 150.000 TL destek almaya hak kazanacak.

Bilimsel araştırmacıların sadece üçte biri kadınlardan oluşuyor

1990'ların sonunda, dünya genelinde kadınlar araştırmacıların %25'ini temsil ediyordu. 2014 yılında bu oran %30'a yükseldi. Bugün ise her üç araştırmacıdan biri kadın (%33). Avrupa'da bilimsel pozisyonların yalnızca %18'inde kadınlar yer alırken dünya genelinde bilimsel araştırmacıların sadece üçte biri kadınlardan oluşuyor.

Program, bilimde “cam tavanı” kırmaya katkıda bulunuyor

L’Oréal ve UNESCO, bilimde kadınları destekleme adına global ölçekte 25 yıldır “Bilim Kadınları İçin” programını yürütüyor. Program, etkili ekip yönetimi, müzakere ve liderlik becerilerinin yanı sıra itibarlarını artırma ve araştırmalarını teşvik etme konusunda koçluk içeren özel bir eğitim programı aracılığıyla bilim kadınlarını destekleyerek ve güçlendirerek bilimde “cam tavanı” kırmaya katkıda bulunuyor.

Bugüne kadar 4100'den fazla genç bilim kadını desteklendi

“Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında bugüne kadar; uluslararası ödülün sahibi 127 kadın ve burs verilen 4000'den fazla araştırmacı olmak üzere, 4100'den fazla genç bilim kadını desteklendi. “Bilim Kadınları İçin” programında ödül alan 122 uluslararası yükselen yetenekten beşi, Nobel Bilim Ödülü aldı.

“Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında dünya genelinde 50'den fazla bilimsel kuruluşla iş birliği yapıldı. Program içerisinde düzenlenen 52 ulusal ve bölgesel programla, 110'dan fazla ülkede doktora ve doktora sonrası düzeydeki bilim kadınlarına yaklaşık 260 burs verildi.

HABER: METE YILMAZ