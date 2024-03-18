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Buena Vista All Stars ’ın müzik repertuvarında "Chan Chan", "Dos Gardenias", "El cuarto de Tula", "Candela", "Carretero", "Siboney", "Silencio", "Donde Estabas Tú", "Boquinene", "Cienfuegos", "Arrullo de Palma" ve "Murmullo" gibi popüler eserler yer alıyor.

Havanalı genç piyano virtüözü Dayramir Gonzalez, Küba müziğinin adanın sınırlarını çoktan aştığını gösteren büyüleyici ses Elizabeth Meza ve genç yetenek Liz Ferrer de gösteride sahne alacak.

"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek

"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek

Buena Vista Social Club'ın yaşayan üyeleri Barbarito Torres, Demetrio Muñiz ve solisti Ibrahim Ferrer'in oğlu Ibrahim Ferrer Jr., "Havana'da Bir Gece Gösterisi"ni sahneleyecek.

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