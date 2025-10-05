MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve çeşitli kurumların işbirliğiyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış programı gerçekleştirildi.

Festival kortejinin ardından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki programda, sinema sektörüne katkı ödülleri ile özel ödüller verildi.

Festival bünyesinde düzenlenen ve sektör profesyonellerini buluşturan CineBodrum kapsamındaki törende, buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' filmi, 'Halikarnas Balıkçısı' ödülüne layık görüldü.

Ödülünü Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'nın elinden alan Bayram, hayatını anlatan filmin dünyada 50'den fazla ödül kazandığını söyledi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Bayram, 'Her yerde ödül alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Engelsiz bir dünyayı kurmaya çalışacağız. Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, insanlar ölmesin diyoruz. Kardeşlik içinde hep beraber yaşayalım.' dedi.

Yılın yapımcısı, sinema salonu işletmecisi, dağıtımcısı ve yılın izleyicisi olmak üzere sinema sektörüne katkı ödülleri verilen etkinlikte, 7 Kasım'da gösterime girecek 'Bi Umut' filminin ilk gösterimi de yapıldı.

Farklı ülkelerden filmlerin izleyicilerle buluşacağı ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival, 8 Ekim'de sona erecek.

Muhabir: Osman URAS