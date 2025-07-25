MERHABA DOSTLARIM!

Bugün 25 Temmuz ‘TARİHİN SESİ’

HALİL İNALÇIK hocamın ölüm yıldönümü.

Ruhu şad olsun.

Aslında bugün yazı yazma niyetim yok idi.

Halil hocayı bir kere canlı dinlemek ve konuk etmek onuruna erişmiştim.

Hocam GEÇMİŞ ile GELECEK arasında köprü kurmaz isek BUGÜNÜ dizayn edemeyeceğimizi örnekleri ile anlatmıştı.

Hocam gibi olmaz mutlak.Lakin bir şeyler söylemem lazım GEÇMİŞ ile bağı kalmayan TÜRK MİLLETİNE.

ATATÜRK’ÜN tarihi uyarısı ile başlayayım yazmaya:”...Tarihimizi inceleyiniz.Türk’ün çektiği bütün felaketler,karşılaştığı tehlikeler ve kötülükler hep kendi öz benliğini,milli varlığını ihmal ederek,nereden geldikleri ve ne oldukları,hangi nesle ait bulundukları belirsiz bir takım kimseleri kendilerine yönetici tanıyarak O’nların bilinçsiz bir aracı olmak durumuna düşmesi sonucudur...”

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ATATÜRK 1927 yılında vermiş olduğu bir beyanat ile LOZAN’IN BAYRAM olarak kutlanması uygulamasını başlatmıştı.

Şöyle ifade etmişti Ulu Önder:

“...LOZAN ANTLAŞMASI,TÜRK TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIDIR.TÜRK TARİHİ İÇİN SİYASAL BİR ZAFER OLUŞTURAN BU ANTLAŞMANIN OSMANLI TARİHİNDE BİR EŞİ YOKTUR...LOZAN ANTLAŞMASI İMZA GÜNÜNÜN ‘MİLLİ BAYRAM’OLARAK KABUL EDİLMESİ UYGUNDUR...”

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ŞİMDİ SORAYIM:

1927 tarihinde LOZAN BARIŞ BAYRAMI olarak kutlanmaya ATATÜRK tarafından başlatılan

Lozan Barış Bayramı,1950’lerde Demokrat Parti tarafından niye kaldırıldı-unutuldu-unutturuldu?

Kaldı ki ;Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk devletinin Misakı-ı Milli kapsamında uzun süreli bir mücadeleden sonra elde ettiği bağımsızlık beratıdır. Bu bağlamda Türk Milletinin iktisadi, siyasi, hukuki, adli ve kültürel bağımsızlığının bir ifadesi olan Lozan Barış Antlaşması, TBMM’de 6 Ağustos 1923’te onaylanarak işlerlik kazanmıştır.

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Dün televizyonlarda Sayın Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakanların “Lozan Antlaşması’na”atıf yaparak Yunanistan-Ege Adaları,6 mil-12 mil,Yunanistan Yönetiminin haddi aşan söylem ve eylemleri tartışılıyor idi.

Madem LOZAN ve MÖNTRÖ’den medet umuyoruz haklı olarak...

Rahmetli Halil İNALÇIK’ın dediği gibi:

“Tarihimize sahip çıkalım”...

LOZAN GÜNÜ 24 Temmuz tarihini BAYRAM olarak kutlamaya başlayalım tekrar...

Tarihe yön veren ATATÜRK ve silah arkadaşlarının;vatansever herkesin Ruhları şad olsun...