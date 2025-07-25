Günaydın dostlarım!

Dün “LOZAN VATANDIR!”
LOZAN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’DİR”
“LOZAN SEVR-İ TARİHİN KARA ÇÖPLÜĞÜNE GÖMMÜŞTÜR”dedik LOZAN ANTLAŞMASININ 102.yıldönümünde!

Can dostum Hatice,sevgili Meral,ANNECİĞİM ve kıymetli büro arkadaşlarım ve diğer dostlarım ile…
Hava çok sıcaktı;YÜREĞİMİZ ATATÜRK SEVDASI ile dolu ve TAPUSUNU KUTLADIĞIMIZ LOZAN ANTLAŞMASININ verdiği rahatlık ile serin…

Anıtkabir defterine aşağıdaki tarihi notu düştüm…

“Ulu Önder Atatürk!

Bugün TÜRKİYE için “LOZAN VATANDIR!”diyerek;TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TAPUSU LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 102.Yıldönümü münasebetiyle; yüksek, manevi huzurundayız.

Bu antlaşma; ‘Kurtuluş ve Kuruluş Belgemiz’dir.’
Bu anlamlı gün , BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’NE
KUTLU OLSUN!…

Vatanı düşmana teslim eden SEVR Anlaşmasını çöpe atan TÜRK MİLLETİ; senin öncülüğünde;
“VATAN BÖLÜNMEZ ve TÜRK MİLLETİ esaret altına sokulamaz”demiştir...

Antlaşmanın SEVR’in imzalandığı ayın aynı haftasında imzalanmış olması da oldukça anlamlıdır.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI;
Askeri zaferin belgelenmesiyle birlikte,ekonomik,sosyal ,siyasal,kültürel ve hukuki devrimlerin de süratle gerçekleştirilebilmesinin yolunu açmıştır.

Çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olduğumuz yeni dünya düzeninde; Lozan Antlaşmasına ve getirdiklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.

Fikirlerinin ışığında; her koşulda, ‘Emperyalizme meydan okuyacak, oyunlarını bozacak’ güç ve kararlılıktayız.
‘ HER YAŞTA GENÇ KALAN TÜRK GENÇLERİ OLARAK’ , SONSUZA DEK KUTLU EMANETİNİN BEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

RAHAT UYU, ULU ÖNDER ATATÜRK !
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! “

AKSİ HALDE “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!”

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