102 yıl öncesi KURTULUŞ VE KURULUŞ TARİHİNE GİDELİM!

Bugün iki ilimiz için önemli bir gün.

Biri doğumuzun 2000 rakıma yakın yüksekliği ve Çıldır Gölü ile kadim şehrimiz KARS.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının en önemli sonuçlarından biri:

“Doğu sınırlarımızı güvence altına alan Kars Antlaşmasının,1921 Ekim ayında Kars ilimizde yapılan Kars Konferansında,

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden;

Azerbaycan,Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetleri yetkilileri ve TBMM adına Kazım Karabekir Paşa tarafından imzalanmasıdır.”

13 EKİM 1921 tarihinde,

KARS ANTLAŞMASI İMZALANIR;

DOĞU SINIRLARIMIZ GÜVENCE ALTINA ALINIR...

...

VE DİĞER GÜZEL ŞEHRİMİZ,

TÜRKİYEMİZİN BAŞKENTİ,

ATATÜRKÜN TÜRKÜN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİĞİ KENT,

ATATÜRKÜ BAĞRINA BASAN ŞEHİR.

“ANKARA,ANKARA GÜZEL ANKARA ;

SENİ GÖRMEK İSTER HER BAHTI KARA...”

ANKARA UMUTTUR,KURTULUŞTUR;

BU NEDENLE KURTULUŞUN BAŞŞEHRİ OLMUŞTUR.

…

ANKARA’nın tarihine gidelim.

ATATÜRK’ÜN ANKARA’ya gelişi!

“Ankara’ya gelişimizi 27 Aralık 7979 sayılı açık tebliğ ile şöyle duyurduk:

-“Sivas’tan Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket eden Heyet-i Temsiliye,bütün yol boyunca Ankara’da,Büyük Milletimizin çok sıcak ve içten vatanseverlik gösterileri arasında şehre vardı.Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği,Memleketimizin geleceğine güveni olduğu hakkındaki inançları sarsılmaz bir şekilde kuvvetlendirmiştir...”

-“Meclis-i Mebusanın İstanbul’da toplanması zaruri görüldükten sonra ise,Ankara’ya gelmenin ne derece gerekli,lüzumlu ve faydalı

görülmek gerektiğini açıklamaya lüzum görmem...”

-“Şimdilik Heyet-i Temsiliye Ankara’dadır...”

MUSTAFA KEMAL PAŞA



...

9 EKİM 1923 tarihinde,

HARİCİYE VEKİLİ İSMET PAŞA TBMM'ne

13 maddelik bir kanun teklifi verir.

13 EKİM 1923'de,TBMM BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA,ANKARA'nın BAŞKENT OLMASINA KARAR VERİR.

KANUN MADDESİ ŞÖYLEDİR:

"TÜRKİYE DEVLETİNİN BAŞKENT'i ANKARA'DIR."

"ÇÜNKÜ:STRATEJİK,

JEOPOLİTİK VE POLİTİK NEDENLERLE ANKARAMIZIN BAŞKENT OLMASI UYGUNDUR.ÇÜNKÜ BAŞKENT

Ulaşım yollarının,sonunda ya da ucunda değil YURDUN ORTASINDA OLUR..."

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

...

ANKARAMIZIN BAŞKENT OLUŞU KUTLU OLA...

TÜRK İLLERİNDE KUTLANA...

saygı ile...