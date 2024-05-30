İstanbul Sarıyer’de yer alan Fuat Paşa Yalısı’nda düzenlenen Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün sunumuyla ve Türk iş kadınlarının kurucusu ve imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay, organizatörlüğünde gerçekleşen 2024 Türk İş Kadınları Plaket töreni gecesinde 100 girişimci iş kadını büyük bir gururla plaketlerini aldı.

Başarılı Avukat Buket Nurşah Tekışık, Plaketini gecenin sunucularının elinden aldı . 2024 Türk İş Kadınları plaket töreni gecesinde kırmızı halı röportajında " Ben Buket Nurşah Tekışık. 2024 Türk İş Kadınları Plaket töreni gecesinde şahsıma da Plaket takdim edildi. Plaketi, ülkemizde isim yapmış değerli insanlardan Pınar Altuğ hanımefendiden aldım. Kadınların da iş alanında yüksek statülerde bulunabileceğini ve bunun örneklerinin gösterildiği bir gecede adımın bulunmasının şahsım adına güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Hukuk alanında güzel başarılara imza atmış bir avukatım ve atmaya da devam edeceğim. Satırlarımı Plaket alırken söylediğim bir sözle noktalamak isterim, ‘’Sesi olan kadın, dik duruşuyla tüm dünyayı fethedebilir’’." dedi.

HABER:SEDAT SARIKAYA