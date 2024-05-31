Seçimler için Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları için 166 yerde sandık kurulacak.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Sözcüsü Rositza Mateva, seçim organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu seçimlerde hem elektronik olarak hem de kağıt pusula ile oy kullanılabileceğini hatırlattı.

Mateva, "Yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının bulunduğu Türkiye'de 166 yerde sandık kurulacak. İngiltere, Almanya, İspanya ve ABD gibi ülkelerdeki seçmen sayısı oldukça büyük." dedi.

Seçimde kimler oy kullanabilecek?

Bulgaristan genel seçimleri için 18 yaşından büyük tüm vatandaşların oy kullanabileceğini söyleyen Mateva, AP seçiminde ise sadece Bulgaristan'da veya herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde adresi olan kişilerin sandık başına gidebileceğini belirtti. Mateva, AP seçimi için tüm AB ülkelerinde, diğer ülkelerde ise sadece Bulgaristan'ın diplomatik temsilciliklerinde sandık kurulacağını vurguladı.

Rositza Mateva, "(Türkiye dahil) yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları başka bir yerde oy kullanmayacaklarına dair standart bir beyanname imzalayacaklar. Onlar, bu beyanname ile hangi seçime katılma hakkına sahip olduklarını bildirip, seçmen olarak gerekli sorumluluğu da alacaklar." dedi.

Seçimlere rekor sayıda aday

MSK, kayıtlı seçmen sayısının 6,5 milyon olduğunu anımsatarak "ikisi bir arada" düzenlenecek bu seçimlerde parti ve koalisyonların AP için 418, Bulgaristan Parlamentosu için de 6 bin 114 aday gösterdiğini bildirdi.

Yurt dışındaki seçimlerin organizasyonundan sorumlu Dışişleri Bakanlığı da, 60 ülkede toplam 769 sandık kurulacağını açıkladı. Bu ülkelerde elektronik yoldan oy kullanmayı tercih edecek seçmenlerin hizmetine, 109'u Türkiye'de olmak üzere toplam 245 makina kurulacağı bildirildi.

Seçimlerde kimler aday gösterildi?

MSK, Bulgaristan'ın sahip olduğu kotaya dayanarak AP'ye yollanacak 17 milletvekili ve seçimin ardından oluşturulacak 50'nci Bulgaristan Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekili için aday gösteren parti ve koalisyonların pusula numaralarını kura ile belirlemişti.

Bulgaristan'da her bir parti ve koalisyona bir pusula numarası veriliyor. Pusula numaraları kura ile belirlendikten sonra açıklanıyor. Seçmenler, oyunu pusula numarasına göre veriyor. Pusula numaraları, seçmenleri oy tercihinde yönlendiren en önemli unsur olarak kabul ediliyor.

Mevcut parlamentoda en büyük grubu olan NATO ve AB yanlısı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, 22 numaralı pusula ile oy toplayacak. Benzer siyasi değerleri paylaşan ve Meclis'te ikinci büyük güç konumundaki Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakının pusula numarası da 14.

- HÖH partisinin pusula numarası 28 oldu

Eş başkanlıklarını Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski'nin yaptığı, üyelerinin çoğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de seçimlerde 28 numaralı pusula ile yarışacak.

HÖH partisi, 240 üyeli Bulgaristan Parlamentosunda 36 milletvekili ile 3. büyük siyasi güç konumunda. 17 üye kotasına sahip Bulgaristan'ı AP'de HÖH partisinden 3 milletvekili temsil ediyor.

Bu seçimlere "Hepimiz Birlikte Bulgaristan'ı ve Avrupa'yı Yenileyelim" sloganı ile katılan HÖH partisi, resmi internet sayfasında yayımladığı manifestoda başlıca önceliklerini tanıttı. Demografi, güvenlik, ekonomi ve yatırımlar, siyasi öncelikler, bölgesel siyaset gibi konulara değinilen manifestoda, partinin Bulgaristan'ın AB ve NATO üyeliğine verdiği önem de vurgulandı.

AP'nin en büyük siyasi ailesi olan Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) üyesi olan HÖH manifestosunun "Bölgesel Siyaset" bölümünde, Türkiye konusuna da yer verildi.

Manifestoda, "HÖH'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tutumu, AB'nin stratejik ortağına yönelik bir tutumdur. Hem göçmen baskısı ile, hem de ekonomik ilişkilerdeki ilerleme ile, iki ülke arasındaki ticaretin ve turizmin gelişmesiyle alakalı ortak meydan okumaları ve müşterek hedefler çerçevesinde birleşen iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri de bu bağlamda değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- HÖH adaylarının seçimlere yönelik görüşleri

HÖH Sliven Milletvekili Adayı Hüseyin Hafızov, seçim kampanyası ile ilgili AA'ya yaptığı değerlendirmesinde, "Bulgaristan'ın, HÖH partisinin katılımıyla kurulacak bir hükümete ihtiyacı var." dedi.

Kampanyada, insanların dile getirdiği sorunların çoğunlukla altyapı projeleri, sağlık hizmetlerine erişim, işsizlik, bazı vergi türleri ve köylerin nüfusunun azalması ile ilgili olduğuna işaret eden Hafızov, "Vatandaşların bizlere, siyasetçilere verdikleri mesaj, 'eşit birer Bulgar ve Avrupa vatandaşları olduğumuzu, büyük Avrupa ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu, önemsendiğimizi ve eşit haklara sahip olduğumuzu hissettirin' şeklinde özetlenebilir." dedi.

Hafızov ayrıca "Seçimlerden iyi sonuç alma konusunda iddialıyız. Ulusal Meclis seçiminde ikinci büyük güç olarak yer alacağımızı tahmin ediyorum ki, bu da bize avantaj, özgüven ve gelecekteki hükümetin kurulmasına yönelik müzakerelerde haklılık kazandıracaktır. Ülkemizin daha uzun ömürlü, kaliteli bir yönetime ihtiyacı var." dedi.

- "HÖH ulusal bir partidir"

HÖH Burgaz Milletvekili Adayı Fatme Ramadan, "HÖH, yıllardır kendini kanıtlamış ulusal bir partidir." diye konuştu.

Ramadan, "Kimsenin dini, dili, kültürü, eğitim düzeyi önemli değil. Biz 'birliktelik' ilkesini paylaşıyoruz. El ele verirsek millet olarak çok daha istikrarlı olacağız. Biz bütün halkımız için çalışıyoruz." dedi.

"Son derece pozitif bir kampanya sürdürdüklerini" anlatan Ramadan, bu seçimde buradan milletvekili sayısını 3'ten 4'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Burgaz'ın "harika bir şehir ve harika bir bölge olduğuna" işaret eden Ramadan, "Dağları, denizi olan bölgemiz cennet gibidir. Burayı daha da mükemmel yapmak için Türkiye'den, Avrupa'dan ve tüm dünyadaki insanlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- Seçmenler özgüven ve yüksek beklentiye sahip

HÖH'ün yerel örgütlenmesinin en güçlü olduğu yer olarak gösterilen Kırcaali kentinin İl Başkanı Resmi Murad, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bölge halkının büyük bir öz güven ve yüksek beklentilerle seçimlere girdiğini dile getirdi.

Genel seçimde HÖH Eş Başkanı Delyan Peevski'nin de Kırcaali'den milletvekili adayı olduğuna işaret eden Murad, "Peevski, seçim konuşmalarında HÖH seçmeninin 'değerli birer vatandaş olduklarını' belirtiyor. Amacımız, Kırcaali'nin herkesin yaşamak, çalışmak ve yatırım yapmak istediği cazip bir şehir haline gelmesidir." dedi.

Bu seçimde hem yurt içinde hem de yurt dışında Bulgar vatandaşlarının özgürce oy kullanabileceklerini belirten Murad, "Memleketi ile gönül bağını kopartmayan herkesin aktif bir şekilde sandık başına gideceğini umut ediyorum. Türkiye'de ve dünyadaki seçmenlere de çağrımız budur." diye konuştu.

Murad, "HÖH belirli bir etnisiteye, dine bağlı olanlara değil, tüm insanlara açık olan bir partidir." dedi.

Bulgaristan'da seçim kampanyasında yapılan anketler, 50'nci parlamentonun siyasi yapısının bir önceki parlamentonun yapısına yakın olacağına işaret ediyor.