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Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 48 maça çıkaran Bayer Leverkusen, puanını 84 yaptı. Eintracht Frankfurt ise 45 puanda kaldı.

Ligde 32. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen 'in gollerini Granit Xhaka, Patrik Schick, Exequiel Palacios (penaltıdan), Jeremie Frimpong ve Victor Boniface (penaltıdan) atarken, ev sahibi ekibin tek golünü Hugo Ekitike kaydetti.

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