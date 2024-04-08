Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de Arsenal ve İtalya'da Inter, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Bayer Leverkusen, kayıpsız geçtiği haftada şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. PSG, evinde puan kaybı yaşadı. Liverpool'un puan kaybını değerlendiren Arsenal, liderliğe yerleşti. Athletic Bilbao'nun Mallorca'ya karşı penaltılarla kazandığı Kral Kupası nedeniyle İspanya liginde maç oynanmadı. Rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak isteyen Inter ise haftanın kapanış maçında bu akşam Udinese'ye konuk olacak.

Bayer Leverkusen şampiyonluk için gün sayıyor

Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'in penaltı golüyle Union Berlin deplasmanında 1-0 galip geldi.

Bu sezon çıktığı 41 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da üst üste 9. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 3-2 yenildi ve üst üste ikinci maçını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Stuttgart ise Borussia Dortmund'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

Bundesliga'da 28. haftanın ardından 76 puana yükselen Bayer Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart ile arasındaki farkı 16'ya çıkardı. Bayer Leverkusen, bu hafta sonu Werder Bremen'a karşı kazanması ya da rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.