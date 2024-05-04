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Ligde oynanan diğer maçlarda Wolfsburg, sahasında Darmstadt 98'i 3-0 yenerken, Werder Bremen ile Mönchengladbach 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Augsburg'u Youssoufa Moukoko (2), Donyell Malen, Marco Reus ve Felix Nmecha'nın golleriyle 5-1 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Stuttgart puanını 67'ye çıkardı. İkinci sıradaki Bayern Münih , 69 puanda kaldı.

Sivasspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Leonidas Stergiou, 83. dakikada Woo-Yeong Jeong ve 90+3. dakikada Silas atarken, Bavyera ekibinin tek golünü 37. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

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