Haber: Elif Hayvalı

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, ekranlarda yayınlanan “Burası Cumhuriyet” isimli reklam filmiyle kuruluşundan bu yana tanıklık ettiği Cumhuriyet’in 100. yılını kutluyor.

Holdingden şu şekilde bir açıklama yapıldı: “Bu güç hep yanımızda ve yüzyıldır sarsılmadan duruyor arkamızda. Özgürce hayal ettiriyor, ısrar ettiriyor, olmazsa tekrar ettiriyor. Biz de filmde ‘Sen de hayallerin uğruna mücadele et, merak et, eşlik et, her zaman mutlu et. Cumhuriyetimizin 100. yılında en önemlisi ise ‘hak et’. Onun izinden gidene her yolu açan Cumhuriyet, sonsuza kadar bizlere emanet’ demek istedik. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.”

Dünya Şampiyonu Yiğit Caner Aydın da reklam filminde

Cumhuriyetin 100. yılında ana sponsorluğunu üstlendiği Dünya Şampiyonu Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın’a da yer veren SANKO Holding, yeni başlayan bu değerli iş birliğini reklam filmiyle taçlandırdı.