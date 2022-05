Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Söz yazarı, besteci, yorumcu ve dansçı Burcu Aslan, bu defa yazarlık yönünü öne çıkardığı ve uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü ilk şiir kitabı ''Kanatlarım Kül'' ü yayımladı.

Burcu Aslan ile hem yeni kitabını hem de müzik çalışmaları hakkında konuştum…

Burcu Aslan'ın birde sizden duyalım isteriz. Kimdir? Nasıl müzik sektörüne geçişi oldu.

Burcu Aslan hayatını üretmeye, harekete ve sanata adamış biri aslında:) yani kendimi bildim bileli elime geçen her şeyden yeni bir şeyler yaratmaya çalıştım, hatırlıyorum da ilk çocukken keşfettim bunu. Oyuncaklarım, kıyafetlerim elime geçtiği anda nasıl değiştirip dönüştürürüm diye düşünmeye başlar sonrasında bambaşka bir şeye bürünmüş olurdu, tabi ailem için yorucu bi süreçti:)) Bu yaratım süreci dansa ordan yazıya ordan müziğe yansıyarak bu zamana kadar geldi ve hala devam ediyor. Mümkün olduğu ve elimden geldiği kadar saçımdan kıyafetime, şarkılarımdan şiirlerime her şeyimi kendim yaratmaya çalışıyorum. Aslında yeteneklerimi dönüştürmeyi seviyorum ve bunu yaparken mesela yazdığım bir şiir ya da şarkı veyahut da söylediğim bir sözle bir kişinin bile hayatına dokunabilmek beni çok mutlu eden ve besleyen bir olgu. Samimi ve çıkarsız arkadaşlıklara ve iyi kalpli insanlarla ilişkilerime emek ve değer vermek bana çok iyi geliyor ve tabi bunun dışında hayvanlar ve çocuklar bitmek tükenmek bilmeyen bir sevgi bağım, bir de Saki adında bir kedim var:) Aslında müzik hep hayatımdaydı, ilk sahneye çıkışım (evdeki koltuk hariç) 11 yaşında ilkokul mezuniyet töreniydi. Asya dan Vurulmuşum Sana adlı şarkıyı seslendirdim o an sanki dünya durdu mikrofon ve ben baş başa kaldık :) Sonrasında sanatla ilgim dansla devam etti, uzun yıllar profesyonel dans gruplarında çalıştım ve konservatuvara girmemle beraber müzik çalışmalarıma da başlamış oldum.

Sensiz ikinci projeniz. Oluşum süreci ve klipten bahsedebilir misiniz?

Aslında ‘Sensiz’ pandemiden önce yazıp kenara bıraktığım bir şarkıydı, hemen pandemi öncesi ufak bir demo yapmıştık sonra zaten karantina süreçleri başladı. Ve evde karantinada kaldığım süre içinde çok fazla dinleme fırsatım oldu ve tekrar üzerinde çalışmaya başladım. Aslında yansıtmak istediğim kişiyi şarkı ve kliple birleştirip sunma hedefindeydim, yani klibi izleyenlerin benimle ilgili bir fikri olsun istedim. Ve şarkıyı hemen orkestra şefim, yol arkadaşım ve aranjörüm Aytaç İnan’a yolladım bunu yapalım mı dedim ve şarkı süreci de böyle başladı. Çok değerli müzisyenlerle emek emek işledik şarkımızı. Ve hemen bir yönetmen arayışına girdik yine Aytaç İnan aracılığıyla Utku Çılgın’a ulaştık ve tam hayalimde kurguladığım bir kliple şarkımızı taçlandırdık.

Ufukta yeni bir proje var mıdır?

Sürekli üretmeye çalışıyorum, tabii ki birçok proje fikri var ama halihazırda yeni bir şarkımız var yaza kıpır kıpır girelim istedik. 9 Haziran’da çıkışımız olacak. Bu vesileyle ilk size söyleyelim istedim. Bir de beni çok heyecanlandıran Kanatlarım Kül isimli şiir kitabım çıktı, şu anda onun tanıtım sürecindeyiz.

kitap olabileceğini Lise de söyleseler pek inanmazdım :) İlk yazmaya başladığım zamanları hatırlıyorum, sadece duygularımı ifade ediş ve bir rahatlama yöntemiydi benim için. Ama zaman geçtikçe daha fazla üretmeye başlayınca bir kitaba dönüştü. Derken yollarımız Emre Kalcı ile

Kanatlarım Kül isimli şiir kitabınız yayımlandı. Bize oluşum hikayenizden bahsedebilir misiniz?

Evet kitap yazmak benim en derin en anlamlı hayalimdi. Aslında yazdıklarımın bir gün

kesişti, onun gibi değerli bir yazar ve editör le çalıştığım için çok şanslıyım. Kitabım 18 Mayıs’ta Dionysus yayınevi etiketiyle çıktı. Çok farklı çok güzel bir heyecan aynı zamanda benim için başka bir dönemin başlangıcı. Ben ikinci kitabı yazmaya başladım bile, ama ne zaman çıkar onu hiç bilmiyorum. Şuan sadece sabırsızlıkla ilk kitabımın okuyucusuna ulaşmasını kalplerine dokunmasını istiyorum.

DANS BENİM ÖZGÜR YANIM

Aynı zamanda profesyonel dansçı olduğunuzu biliyoruz. Bize dansçı yönünüzden de bahsedebilir misiniz?

Dans benim bel kemiğim, vazgeçilmezim, hayatımın yarısı:) kendimi bildim bileli sahnedeyim 7 yaşında çok içine kapanık bir çocuk olduğum için annemin beni halk oyunları kursuna vermesiyle başladım dans etmeye(klasik hikaye) ve bir daha hiç bırakmadım. Çok iyi hocalarla çalışma ve katıldığım profesyonel dans gruplarıyla bir çok ülkeyi görme ve binlerce insanın karşısında dünyaca ünlü sahnelerde dans etme fırsatı buldum. Dans benim en özgür yanım, size bunu anlatamam sadece tüm bedeniniz kullanarak dans ederseniz beni anlayabilirsiniz:) Ve dansçılıktan gelen bu yönlerim şarkıcılığıma da yansıdı, insanlar sahnede şarkıcının şarkıyı söylerken yaşatmasını da bekliyor doğal olarak. Vücut dili bir şarkıcının en büyük avantajı bence. Çünkü sesiniz ne kadar inanılmaz olursa olsun duvar gibi şarkı söyleyen ve şarkıyı hissettirmeyen bir şarkıcı maalesef eksik kalıyor. Benim için sahne; ses, görüntü, dans, orkestra tam bir bütün biri bile eksik olunca işin büyüsü bozuluyor. İşte bu yüzden birçok kişiden daha şanslı ve önde olduğumu düşünüyorum.

Tüm şarkıların besteleri kendinize ait hem yazıp hem söyleyip hem de dansçılık aynı zamanda devam ediyor. Nelerden besleniyorsunuz?

Evet, şimdiye kadar çok şarkı yazdım. Çıkardığım ilk iki şarkımda da söz müzik bana ait ve bu şekilde devam etme niyetindeyim. Ama tabi karşıma çok güzel bi şarkı da çıkarsa bunu da değerlendirmekten çekinmem. Tam da sorduğunuz gibi hepsi aynı anda devam ediyor:) yıllarca kalabalıkların içinde büyümüş biri olarak dans ve arkadaş ortamları çok özleniyor, çünkü biz çok ciddi bir disiplin ve yoğun çalışma temposuyla geçirdik günlerimizi. O yüzden yetişebildiğim kadar hala dans ediyorum. Her şeyden besleniyorum ama bu ara yazarken en çok toplumsal olaylar beni etkiliyor. Ama kendimle zaman geçirmek doğada olmak yenilenmek adına bana çok şey katıyor.

ÖNCE EĞİTİM

Aynı zamanda bir okulda öğretmenlik de yapıyorsunuz. Eğitimci olarak öğrencilerinize müzik konusunu işlerken neleri aşılamaya çalışıyorsunuz?

Bir lisede müzik öğretmenliği yapıyorum ve mesleğimi çok seviyorum fakat derslerimiz genellikle psikolojik danışmanlık seanslarına dönüyor:) çocuklar pandemide çok zor zamanlar geçirdi anlaşılmaya ihtiyaçları var. Bu noktada ben de onlara hem sanatla ilgili genel kültür sahibi olabilecekleri konuları öğretmeye aracı oluyorum mesela Türkiye’nin pop müzik tarihi gibi vs. hem de sosyal yaşantılarını destekleyecek şeylerden bahsediyorum. Ve çok güzel dönüşler alıyorum. Psikoloji eğitimleri aldım, bu konularla vaktim olduğunca ilgilenmeye çalışıyorum. Öğrencilerime bazı kişisel gelişim kitapları ve psikologlar öneriyorum takip etmeleri için, çünkü çok gençler ve bir rehber arayışındalar. Pırıl pırıl bakan gözlerinde bunları çok rahat görebiliyorum, benim görevim onlara müzik öğretmekten önce içlerindeki ışığı ortaya çıkarıp özgüvenlerini desteklemek ve ne kadar iyi bir birey olunabilir bunu öğretmek aslında. Çünkü her şey davranışla şekilleniyor. Yani önce eğitim :)

Çok güzel bir fiziğe de sahipsiniz. Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Öncelikle çookk teşekkür ederim :)) aslında çocukluğumdan beri hep zayıfım ve tabi genetiğimiz de böyle ailemde kilo problemi yaşayan kimse olmadı, fakat dansa başlamamla birlikte belli bir disiplin içinde oldum hep. Ailemde de hiç fast food ya da hazır yiyecek tüketimi yok, yani aslında sağlıklı alışkanlıklar, düzenli egzersiz mesela yürümeye bayılırım yani saatlerce her yere yürüyebilirim:) ve kesinlikle sağlam kafa:)) aklımız bizi her şekle sokabiliyor aslında kirli bir zihin yemeseniz de size kilo problemi ya da başka bir rahatsızlık olarak geri dönebiliyor o yüzden olabildiğince sağlıklı bir hayat yaşamaya gayret ediyorum.

ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM

Burcu Aslan'ın bir günü nasıl geçer?

Uyandığım andan itibaren kedim Saki ile oynayarak bi 15 dk kesin geçiriyorum ve işim yoksa mutlaka geç kahvaltı :)) kahvaltı benim için adeta sanat. Sonra günlük rutin işler mutlaka bi kahve eşliğinde günlük haber ve yeni çıkan şarkılara göz gezdirmece. Eğer modum yerindeyse(çünkü her gün hatta her dakika değişebiliyor) arkadaşlarla görüşmeler. Açıkcası fix bir rutinim yok gerçekten. Sorumluluklarım dışında, kendi kafamı yaşıyorum. Özgürlüğüme çok düşkünüm, benim için her an her şey değişebilir:)

Ayrıca kendi isminizi verdiğiniz Band’in oluşum süreci nasıl gelişti ve performanslarınız ile ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Ben ekip olmaya çok inanan ve bundan güç alan biriyim. Bilmiyorum belki profesyonel dansçı kimliğimden kaynaklanıyor olabilir bu, çünkü hep kalabalık ekiplerde çalıştım o disiplinini ve ruhunu çok seviyorum. Ekip işleri her zaman emek işi ve kalıcılığı belirliyor bence. Ben de bu düşünceden yola çıkarak bir Band oluşturma kararı aldım. Ve tanıtım videolarını yayınladığımızda çok güzel geri dönüşler aldık. Daha önce Türkiye de böyle videolar pek görülmemişti açıkcası, bizden sonra başka gruplarda bu şekilde videolar çektiler. Böyle farklılıkların öncüsü olmak güzel bi duygu:)

Bİ KALIBA GİRMEK BANA GÖRE DEĞİL!...

Kendi müzik tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Şarkılarım çok yönlü, aslında sadece pop müzik icracısıyım diyemem. Her türlü müziği dinler ve söylerim. Yazdığım şarkılarda da bu var; alternatif, arabesk, pop, rock hepsini de kullanıyorum. Bi kalıba girmek bana göre değil zaman içinde benden her tarz şarkıyı duyabilirsiniz.