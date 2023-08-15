Burdur

Göller Yöresi'nde yer alan Burdur Gölü'nün suyu her geçen yıl kuraklık, buharlaşma ve çevresindeki sondajlar nedeniyle biraz daha fazla çekiliyor.

Devlet Su İşleri'nin verilerine göre 1970'ten bu yana yüzey alanı yüzde 35 oranında küçülen gölde ziyaretçilerin teknelere binmesi için kurulan iskele ile suyun bağlantısı tamamen kesildi.

Görenlerin içini burkan Burdur Gölü'nün bu hazin çekilme öyküsünün en önemli tanıklarından birisi ise 58 yaşındaki Süleyman Dirol. Henüz 8 yaşındayken ilk kez göle giren Dirol, her yıl düzenli olarak gölde yüzüyor.

Önceleri iskeleden atlayarak da suya giren Dirol, her geldiğinde suyun biraz daha çekilmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Çekilmeye rağmen gölde yüzmeyi hiç bırakmayan Dirol, çocukluk anılarının olduğu gölün tamamen kurumasından endişe duyuyor.

"Göl, kuş gözlem alanı olarak da biliniyor"

Dirol, önceleri halk plajının bile bulunduğu göl kenarının Antalya'daki Konyaaltı sahili gibi kalabalık olduğunu belirtti.

Gölde çekilmenin başlamasıyla soyunma kabinleri, duşların olduğu plajın da suya uzak kaldığını ifade eden Dirol, son 20 yıldır gölde kendisinden başka yüzen kimseyi görmediğini ifade etti.

Göl çekildikçe halkın da göle ilgisinin azaldığını dile getiren Dirol, "Gölde yüzdüğümü görenler ve duyanlar şaşırıyor. Bana 'Nasıl yüzüyorsun, kirli değil mi?' gibi sorular yöneltiyorlar. 50 yıldır her yaz sabahları gölde yüzüyorum. Gölde yüzmeyi bırakmayı da düşünmüyorum." dedi.

Gölün tamamen kuruması halinde Burdur'un ikliminin bile değişeceğinin söylendiğini aktaran Dirol, şunları kaydetti:

"Bu göl sayesinde nemli, yumuşak havamız var. Gölümüzü çok seviyorum. Göldeyken çocukluğum, gençliğim aklıma geliyor. Bu göl kurursa çok üzülürüm. Gölde yüzerken hep suyun çekilmesini düşünüyor ve hüzünleniyorum. Bu gölde canlılar, balıklar var, kıyısına kuşlar geliyor. Göl, kuş gözlem alanı olarak da biliniyor. "

AA