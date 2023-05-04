Kentte dolu ve şiddetli yağış, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağış nedeniyle su baskınları oldu.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, yollarda mahsur kalan araçları kurtardı, ev, iş yeri ve depolardaki suyu tahliye etti.

Menderes Mahallesi'nde yaşayan Muammer Coşkun, ilk defa bu kadar fazla dolu gördüğünü söyledi. Evinin tandır bölümüne su bastığını dile getiren Coşkun, ekmek yapan yakınlarının su baskınından kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirtti.

AA

Mesut Uçan da kışın bu kadar yağış olmadığını kaydetti. Uçan, dolu nedeniyle her yerin beyaza büründüğünü ifade etti.