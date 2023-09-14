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Öte yandan Z.M'yi bıçakla yaraladığı öne sürülen H.B.S. (18) de gözaltına alındı.

Bir süre sonra polis ekiplerince bulunan yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayın ardından kavga eden gruplar dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BURDUR (AA) - Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan bir grup genç arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu Z.M. (17) bıçak landı.

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