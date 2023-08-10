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Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı , menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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