Tefenni ovasındaki uygulamalı eğitim verilen 360 dönümlük geniş tarım arazisinin yanında 20 dönümlük bahçesine kurulan kümesleri, ağıl, ahır, kuluçka merkezi ve atölyelerinde de tavuk, horoz, süs tavuğu, tavşan, muhabbet kuşu, kaz, bıldırcın, keklik ve koyun gibi farklı türde hayvanlar yetiştiren okul, öğrencilerine çiftlik gibi öğrenme ortamı sunuyor.

Dönemin Tarım Bakanlığından 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lise, hayvancılık alanında da teknolojiyi takip eden uzmanlaşan yetkin bireyler yetiştiriyor.

Veteriner Hekim, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Öğretmeni Veysel Çelik ile görevlendirilen bazı öğrenciler, yaz tatilinde de okuldaki hayvanlarla ilgileniyor, onların bakımlarını yapıp, hayvanları sağlık kontrolünden geçiriyor.

Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyyaz Korkmaz, okulda 130 öğrencinin tarım ve hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği bölümlerinde uygulamalı eğitim aldığını, okulun bünyesindeki döner sermaye işletmesiyle öğrencilerine kar payı da verdiğini söyledi.

Uygulamalı eğitime öğrencilerin daha çok ilgi gösterdiğine işaret eden Korkmaz, "Öğrencilerimiz tarımla, hayvanlarla haşır neşir oluyorlar. Negatif enerjiyi üzerlerinden atıyor, pozitif duygularla doluyorlar. Öğrenciler bir şeyi yetiştirmeyi ve üretmeyi görünce bu okulda eğitim almaktan mutlu oluyor. Kar payı almaları da bunu daha hevesle yapmalarını sağlıyor." dedi.

Muhabbet kuşu, bıldırcın ve süs tavuğu da yetiştiriyorlar

Veteriner Hekim, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Öğretmen Veysel Çelik de hayvancılık alanında eğitim gören öğrencilerin bu okuldan mezun olduklarında "veteriner sağlık teknisyeni" unvanı aldıklarını belirtti.

Her hayvan türüne iki öğrenci görevlendirdiklerini aktaran Çelik, öğrencilerin baktıkları hayvanla ilgili bilgi ve birikimlerini artırdıklarını ve öğrendiklerini diğer arkadaşlarına aktardıklarını vurguladı.

Çelik, öğrencilerle zaman zaman sahaya inerek çiftçilerin sorunlarına yönelik de projeler geliştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerle "Kuzu getir koyun götür" ve muhabbet kuşu yetiştiriciliği projesi de başlattık. Öğrenciler getirdiği kuzuları okulda büyütüp besliyor, koyun olduktan sonra yeni doğan kuzuyu okula bırakıyor, koyunu geri evlerine götürüyor. Bunun yanında öğrencilerimizin muhabbet kuşuna ilgi duyduklarını görünce ilk aşamada okula 10 çift muhabbet kuşu aldık. Muhabbet kuşlarımız yumurtladı, çoğaldı, şu an 10 yavrumuz var. İki tane de yetişkin var. Yavru almaya devam ediyoruz. Muhabbet kuşu yetiştiriciliğinden iyi sonuçlar aldık. Öğrencilerimiz hayvan yetiştiriciliğinden çok keyif alıyor, sorumluluk duyguları gelişiyor, özgüvenleri artıyor."

Okulda bıldırcın ve keklik yetiştiriciliği de yaptıklarına değinen Çelik, hayvanların tüm kontrollerini ve takiplerini öğrencilerin yaptığını aktardı.

"Bu okulda olduğum için çok şanslıyım"

Tavşanlardan sorumlu 11. sınıf öğrencisi Ezgi Naz Tosun, okulda farklı hayvanlarla ilgilendiğinden çok deneyim kazandığını belirterek, "Sosyalleşiyoruz, hayvanlara karşı korkularımız geçiyor. Bu okulda herkesin bir görevi var. Ben veteriner hekim olmak istiyorum, bu okulda olduğum için çok şanslıyım." dedi.

Kuzulardan sorumlu 11. sınıf öğrencisi Mehmet Dağlar, uygulamalı derslerden keyif aldığını, suni tohumlama, ilaçlama, hayvan hastalıklarıyla mücadele etmeyi öğrendiğini anlattı.

Süs tavuklarından sorumlu 10. sınıf öğrencisi Ersin Uysal, derslerinin çoğunu alanda, sahada işlediklerini, öğrendiklerini hemen uygulama yapma şansı bulduklarını kaydetti.

AA