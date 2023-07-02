BALIKESİR- Standart ilaçlama yöntemleriyle ulaşılamayan dere ve bataklık benzeri yerlere insansız hava aracı drone ile ulaşılarak hem sulak alanların dijital ortamda keşifleri yapılırken hem de de insan eliyle ulaşılamayacak sulak bölgelere ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bataklık alanlar, Havran Çayı, Karınca Deresi ve insan eliyle ulaşılamayacak alanların tamamı ilaçlanıyor.30 gün kalıcı çözüm sağlayan, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal içerikli ilaçlarla sulak alanlarda sivrisinek üremesinin önüne geçilerek Burhaniyelilerin ve yaz mevsimini Burhaniye’de geçirecek tatilcilerin keyifli bir yaz geçirmeleri için çalışılıyor.

Haşere ve sivrisinek ile mücadelede drone ile yeni bir hamle yapılırken bir yandan da ilçe genelinde, ekipler tarafından yağmur suyu kanalları, menfezler, çöp konteynerleri, gübrelik alanlar, kanalizasyon sistemleri ve larva üremesinin yoğun olduğu durgun su birikintileri larvasit ilaçlar ile ilaçlanmaya devam ediyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI