Yeni kurulmasına rağmen ligde 16 takım arasında normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Bursa temsilcisi, çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini adeta parkeden süpürerek finale yükseldi. Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor, önce normal sezonu 7. tamamlayan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’u iki maçta da yenerek (90-85 ve 69-76) yarı finale adım attı. Daha sonra normal sezonun 3.’sü olan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor karşısına çıkan Bursa ekibi, adeta şov yaptı ve 3-0’lık skorla finale adını yazdırdı. Rakibi önünde deplasmanda oynadığı iki maçta (85-90 ve 70-72) üstünlük sağlayan Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor, Gemlik Spor Salonu’nda 14 Nisan Pazar günü çıktığı son maçta da taraftarı önünde 70-61’lik skorla galip gelerek finale yükseldi.

Fire vermeden yoluna devam eden Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor’un finaldeki rakibi, Botaş Gelişim’i yarı finalde 3-0’lık seriyle geçen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oldu. Zonguldak Spor’un zirvede bitirerek şampiyon olduğu Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol normal sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Müthiş final randevusunda ilk iki maç Muğla’da oynanacak

Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol arasında Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne çıkacak ikinci takımı belirleyecek müthiş kapışmanın ilk iki randevusu 18 Nisan Perşembe (saat 18.00) ve 20 Nisan Cumartesi (saat 15.00) Muğla’da Bodrum Spor Salonu’nda oynanacak. Üç galibiyeti yakalayan tarafın mutlu sona ulaşacağı seri daha sonra Bursa’ya taşınacak. Serinin üçüncü buluşması 23 Nisan Salı günü (saat 15.30) Gemlik Spor Salonu’nda yapılacak.

Zafer Bahadır Saraç: Teknik heyetimize, oyuncularımıza güveniyoruz, hedefe ulaşacağız

Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor Başkanı Zafer Bahadır Saraç, çok büyük fedakarlıklarla bu noktaya geldiklerini, önlerinde tek bir engel kaldığını ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımını yenerek ilk sezonlarında Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Saraç, “Play off serilerinde deplasmanlarda çok iyi maçlar çıkardık. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’u evinde yendik, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u iki maçta da sahasında mağlup ettik. Bu yüzden Muğla’da oynayacağımız iki maçtan da çok umutluyuz. Bodrum’u eleyip Süper Lig tacımızı takmak istiyoruz. Teknik heyetimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Bu hedefe ulaşacaklarına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.