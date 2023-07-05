BURSA AA- Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenen Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri, havuzlarda veya hortumlarla sulanarak serinletiliyor.

Hayvanlara türlerine göre özel hazırlanan buzlu meyvelerden de veriliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bakıcı olan Yasin Yurtlu, yaptığı açıklamada, son günlerde hava sıcaklıklarının çok arttığına dikkati çekti.

Sıcak havalarda hayvanları sıcaktan korumaya gayret ettiklerini dile getiren Yurtlu, "Bu sıcak havalarda hayvanları sıcaktan korumak adına suyla ve buzlu meyve servis ederek serinletiyoruz. Elimizden geldiği kadar onların doğasına uygun şekilde daha rahat serinletme koşulları sağlıyoruz." dedi.