Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Y.C.İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaatın zemininde hareketsiz yatan Y.C.İ'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Türkan Parkı'nın karşı tarafında bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir sitenin inşaatı nda, hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.